Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение прокуратуры.

"Прокуратура не назвала ни яхту, ни ее владельца, но назвала его "69-летним российским бизнесменом" и заявила, что он был объектом того же расследования, что и на прошлой неделе, когда полиция провела рейд на виллу на берегу озера, зарегистрированную на Усманова", - пишет агентство.

Reuters не удалось взять комментарии у представителей Усманова по поводу обысков на яхте во вторник.

В заявлении в понедельник его пресс-служба отвергла обвинения против него как "безосновательные и клеветнические".

Усманов внесен в санкционный список ЕС, который замораживает его активы и запрещает путешествовать по странам блока.

Прокуратура заявила, что владельца яхты подозревают в совершении финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год, чтобы скрыть происхождение средств, полученных от уголовных преступлений, в частности, уклонение от уплаты налогов.

Усманов, работающий в различных бизнес-секторах и имеющий чистый капитал в 14,6 миллиарда долларов, по данным Forbes, находится в центре двух отдельных расследований по его финансам в Германии.

На прошлой неделе телекомпания NDR сообщила, что 156-метровая яхта Dilbar, которая, по словам властей, принадлежит сестре Усманова и также подпадает под санкции, была отбуксирована из порта Гамбурга в Бремен. Яхта стоит полмиллиарда евро.

Напомним, 21 сентября немецкая полиция провела обыск в баварском имении Усманова по подозрению в отмывании средств.

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