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В Германии полиция обыскала яхту подсанкционного российского олигарха Усманова

27 сентября, 2022 вторник
16:21
Экономика

Немецкая полиция, расследующая обвинения в отмывании денег против российского миллиардера Алишера Усманова, обыскала яхту на севере Германии

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение прокуратуры.

"Прокуратура не назвала ни яхту, ни ее владельца, но назвала его "69-летним российским бизнесменом" и заявила, что он был объектом того же расследования, что и на прошлой неделе, когда полиция провела рейд на виллу на берегу озера, зарегистрированную на Усманова", - пишет агентство.

Reuters не удалось взять комментарии у представителей Усманова по поводу обысков на яхте во вторник.

В заявлении в понедельник его пресс-служба отвергла обвинения против него как "безосновательные и клеветнические".

Усманов внесен в санкционный список ЕС, который замораживает его активы и запрещает путешествовать по странам блока.

Прокуратура заявила, что владельца яхты подозревают в совершении финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год, чтобы скрыть происхождение средств, полученных от уголовных преступлений, в частности, уклонение от уплаты налогов.

Усманов, работающий в различных бизнес-секторах и имеющий чистый капитал в 14,6 миллиарда долларов, по данным Forbes, находится в центре двух отдельных расследований по его финансам в Германии.

На прошлой неделе телекомпания NDR сообщила, что 156-метровая яхта Dilbar, которая, по словам властей, принадлежит сестре Усманова и также подпадает под санкции, была отбуксирована из порта Гамбурга в Бремен. Яхта стоит полмиллиарда евро.

  • Напомним, 21 сентября немецкая полиция провела обыск в баварском имении Усманова по подозрению в отмывании средств.

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Германия
санкции против России
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