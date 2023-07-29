Об этом сообщает DW.

Кизеветтер отметил, что на вооружении Бундесвера есть 600 ракет Taurus, из которых около 450 не готовы к применению в боевых действиях. Они могут быть модернизированы компанией MBDA и подготовлены к отправке в Украину.

Эксперт Свободной демократической партии, входящий в руководящую коалицию, Маркус Фабер напомнил, что ВСУ успешно применяют ракеты Storm Shadow, поставленные стране Великобританией. По его словам, это свидетельствует о важности такого вооружения для Украины во время обороны от российской агрессии.

Кроме того, посол Украины в ФРГ Алексей Макеев попросил "на этот раз сократить дискуссионную часть и тем самым спасти человеческие жизни". Он напомнил о длинных дебатах в Германии относительно предоставления других вооружений, в частности танков Leopard.

Несмотря на призывы немецких политиков, минобороны страны подтвердило свой отказ от поставок Украине ракет. Представительница министерства указала на заявление министра обороны страны Бориса Писториуса, который дал четко понять, что поставок Taurus ВСУ не будет.

Справка. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Taurus для Украины

Ракетный эксперт из Университета Осло Фабиан Гоффманн рассказывал журналистам, что у РФ нет средств для того, чтобы перехватывать крылатые ракеты типа Storm Shadows, которые Украина уже получила от Германии. Правда, чтобы изменить ход войны, Украине нужно много таких ракет.

23 мая сообщалось , что представитель Христианско-демократического союза (ХДС) считает, что Киев должен получить все, что использует НАТО. А также то, что не противоречит международному праву. Политик был уверен, что предоставление ракет Taurus Украине будет гораздо более рациональным, чем хранить их на складах в Германии.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Получение запроса подтвердили в Минобороны ФРГ, не уточнив, на сколько ракет рассчитывает Киев.

5 июня правительство Германии рассматривало возможность пересмотра своей позиции по поставкам западных истребителей F-16 в Украину. Несмотря на это, Писториус заявил , что передача Украине крылатых ракет Taurus в ближайшем будущем не планируется.

Уже 26 июня министр обороны Германии сообщил , что его страна не изменила своего решения по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus из-за опасений, которые могут быть использованы для ударов по территории России.

Нардеп от "Слуги Народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил , что Германия объясняет отказ предоставлять Украине крылатые ракеты "воздух-поверхность" большой дальности Taurus отсутствием в ВСУ самолетов, которые могут нести это оружие.