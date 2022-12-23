В Германии по подозрению в шпионаже в пользу России арестовали сотрудника спецслужб
Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене
Об этом сообщили в Федеральной прокуратуре Германии.
Как отмечается в сообщении, сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) Карстен Л. (Carsten L.) арестован по подозрению в передаче 2022 года России информации, составляющей государственную тайну. Мужчину подозревают в государственной измене.
В квартире и на работе фигуранта расследования и еще одного человека провели обыски.
Прокуратура проводила расследование по сотрудничеству с Федеральной службой разведки.
В четверг, 22 декабря, следователь судья Федерального верховного суда постановил применить в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 26 августа стало известно, что российские спецслужбы шпионили в Германии за тем, как украинские военные учатся владеть западными системами вооружений.
- 30 октября Служба военной контрразведки (MAD) Германии предупредила об активности иностранных разведок на территории страны. В частности, речь идет о российских и китайских шпионах. В Германии были неоднократно зафиксированы попытки слежения за объектами, принадлежащими вооруженным силам ФРГ. В частности над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебных центров, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были зафиксированы дроны.
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