В Германии планируют ужесточить правила владения оружием

Об этом передает DW .

Разработанный министерством внутренних дел Германии новый законопроект предусматривает, в частности, запрет для частных лиц на владение особо опасным полуавтоматическим оружием.

Отмечается, что в будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, могут быть доступны только при наличии лицензии на оружие. Такую информацию обнародовала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на 48-страничный документ.

Предложение об усилении закона об оружии в МВД Германии высказали еще до новогодних беспорядков. А в ночь на 1 января в нескольких городах Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет.

Еще до того дебаты вокруг закона об оружии получили новый импульс. Произошло это после ареста 7 декабря 2022 года 25 человек из числа рейхсбюргеров. Большинство задержанных обвиняются в принадлежности к террористической организации, которая хотела свергнуть политическую систему государства.

Рейхсбюргеры - сборный термин для организационно и идеологически очень неоднородного движения, состоящего в основном из отдельных лиц, реже - сектанских небольших и очень небольших групп, отрицающих существование Федеративной Республики Германия как законного и суверенного государства и отвергающих ее правовую систему.

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