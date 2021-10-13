В Германии планируют до конца недели завершить первый этап переговоров о коалиции в Бундестаге

Об этом заявили в СвДП сообщает ЕП со ссылкой на DW .

"Мы оцениваем результаты обсуждений и запишем, что мы можем сделать вместе", - сказал генеральный секретарь СвДП Волкер Виссинг.

Предварительные переговоры продолжались 14 часов, партии не комментировали их результаты.

"Я уверен, что мы сможем прийти к согласию вместе, если будем работать над ней", - сказал генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбейл.

Национальный директор Зеленых Микаэль Келлнер заявил, что что количество согласованных позиций возросло, а количество разногласий сократилось. "



Но есть еще вещи, которые нужно решить, уточнить ", - добавил он.

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