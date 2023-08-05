Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в четверг вечером, 3 августа, около 23:00 в пожарную часть городской поликлиники на первом этаже хирургического корпуса поступило сообщение о пожаре.

Согласно информации BILD, виновник пожара якобы курил в своей комнате. Он среди тяжелораненых, попал в реанимацию.

По предварительным данным, спусковым механизмом стала сигарета пациента. Сейчас 60-летнего мужчину проверяют за неосторожный поджог.

"Четверо отважных работников больницы боролись с огнем и вдохновлялись дыма. Их пришлось везти в другие больницы каретами скорой помощи", – сообщили в городской пожарной части.

Несмотря на то, что пламя удалось быстро потушить, по палате клиники шел густой дым. Более 20 пациентов во время эвакуации вдохновились дымом и нуждались в медицинской помощи. В общей сложности пострадали 28 человек, среди них пятеро получили серьезные ранения.

Поскольку больница после пожара оказалась непригодной для использования, пациентов распределили по другим отделениям. Для оказания помощи был задействован внештатный персонал, поскольку пострадавшие работники уже не могли выполнять работу. На месте работали пожарно-спасательные службы и 90 спасателей. Полиция опечатала место пожара и проводит расследование.