Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Федеральную службу по защите конституции Германии.

"Россия использует проблемы, связанные с энергоснабжением Европы, в частности как гибридный рычаг", - заявили в ведомстве.

Там утверждают, что посредством целенаправленного распространения ложной информации о дефиците газа и повышении цен делается попытка разжечь опасения относительно возможного дефицита энергии и продовольствия в Германии, который представляет угрозу существованию.

"Российская пропаганда, скорее всего, усилится в экстремистской среде и подпитает нарративы сговора с целью вбить клин в наше общество", – говорится в заявлении Службы защиты конституции.

Также следует ожидать, что российское государство будет "продолжать активизировать и адаптировать свои попытки политической и военной разведки", говорят в ведомстве.

Согласно оценке спецслужбы, российская захватническая война и ее влияние на экономику и ситуацию со снабжением в Германии обладают высоким потенциалом для использования экстремистами.

Также можно заметить, что разные актеры "все больше сосредотачиваются на этом комплексе тем" и хотят использовать его для мобилизации сторонников. Поскольку это касается как правых, так и левых экстремистов, а также врагов конституции, которые не могут быть отнесены ни к одной из двух категорий, для мониторинга этой деятельности создано "специальное оценивание", заявили в ведомстве.

Российская служба DW распространяла призывы признать Украину "террористическим государством". 17 августа МИД Украины отметили, что Deutsche Welle – это государственная структура, которая финансируется немецкими налогоплательщиками и призвал немецких партнеров к реакции на распространение пророссийских тезисов по Украине.

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