В Германии открыли первое зарубежное представительство Украинского института
В Германии открыли первое зарубежное представительство Украинского института. Министр иностранных дел Украины Кулеба назвал это знаковым событием
Об этом сообщила пресс-служба Украинского института.
На открытии присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев и уполномоченный по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Матиас Люттенберг, а также журналисты, политики, представители общественности.
Культурную программу вечера представили украинские художники.
"Задача представительства – улучшать знания и понимание Украины в немецком обществе, популяризировать украинскую культуру в Германии, а также развивать устоявшиеся связи украинских художников, представителей гражданского общества, ученых с их немецкими коллегами", - отметили в МИД Украины.
Глава министерства Дмитрий Кулеба назвал открытие представительства в Германии "знаковым событием" и "свидетельством растущего влияния украинской культурной дипломатии в Европе".
"Мы стремимся усиливать взаимодействие не только между правительствами, но и между институциями, учеными, художниками, общественными деятелями, бизнесом, экспертными средами. Это закладывает основы крепких и стратегических отношений", - сказал чиновник.
Украинский институт - государственное учреждение, которое представляет украинскую культуру в мире и формирует позитивный имидж страны за границей. Институт основан Кабмином в 2017 году и входит в сферу управления МИД.
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