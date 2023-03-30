Об этом сообщила пресс-служба Украинского института.

На открытии присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев и уполномоченный по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Матиас Люттенберг, а также журналисты, политики, представители общественности.

Культурную программу вечера представили украинские художники.

"Задача представительства – улучшать знания и понимание Украины в немецком обществе, популяризировать украинскую культуру в Германии, а также развивать устоявшиеся связи украинских художников, представителей гражданского общества, ученых с их немецкими коллегами", - отметили в МИД Украины.

Глава министерства Дмитрий Кулеба назвал открытие представительства в Германии "знаковым событием" и "свидетельством растущего влияния украинской культурной дипломатии в Европе".

"Мы стремимся усиливать взаимодействие не только между правительствами, но и между институциями, учеными, художниками, общественными деятелями, бизнесом, экспертными средами. Это закладывает основы крепких и стратегических отношений", - сказал чиновник.

Украинский институт - государственное учреждение, которое представляет украинскую культуру в мире и формирует позитивный имидж страны за границей. Институт основан Кабмином в 2017 году и входит в сферу управления МИД.