В Германии отказались от идеи национализировать бывшею "дочь" Газпрома. Боятся разозлить Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против идеи полной национализации компании Gazprom Germania
Об этом сообщает Bloomberg .
По информации источника, Шольц выступает против идеи министра экономики Германии Роберта Хабека, который хотел полностью национализировать компанию Gazprom Germania.
Олаф Шольц обеспокоен, что такое действие от Германии обострит отношения РФ и Германии по импорту российского газа.
Немецкое правительство хочет спасти финансовое положение Gazprom Germania и планирует выделить на это до 10,4 млрд евро. Эти средства помогут обеспечить надежность поставок.
Отметим, Gazprom Germania владеет несколькими хранилищами газа в Германии и компанией Wingas GmbH, которая снабжает его крупными промышленными потребителями.
После того, как была введена временная администрация, РФ ограничила поставки и бывшей "дочке" пришлось покупать газ по более высоким ценам.
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