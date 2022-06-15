Об этом сообщает Bloomberg .

По информации источника, Шольц выступает против идеи министра экономики Германии Роберта Хабека, который хотел полностью национализировать компанию Gazprom Germania.

Олаф Шольц обеспокоен, что такое действие от Германии обострит отношения РФ и Германии по импорту российского газа.

Немецкое правительство хочет спасти финансовое положение Gazprom Germania и планирует выделить на это до 10,4 млрд евро. Эти средства помогут обеспечить надежность поставок.

Отметим, Gazprom Germania владеет несколькими хранилищами газа в Германии и компанией Wingas GmbH, которая снабжает его крупными промышленными потребителями.

После того, как была введена временная администрация, РФ ограничила поставки и бывшей "дочке" пришлось покупать газ по более высоким ценам.

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