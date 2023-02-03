Об этом сообщает Reuters .

Поставки танков Leopard в Украину могут быть после их ремонта, сообщает издание со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Так, Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят отремонтировать десятки танков Leopard 1 и могли бы поставить их Украине, если Киев согласится их купить.

Также несколько немецких официальных лиц обсудили с министерством иностранных дел Катара возможную покупку 15 танков Gepard, которые Доха закупила в целях безопасности стадионов чемпионата мира. Берлин также пытался получить больше боеприпасов из Катара.

"Gepard очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше партнеров здесь, это помогло бы украинцам", - сказал министр обороны Германии Борис Писториус.