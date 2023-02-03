В Германии одобрили поставки Leopard 1 Украине и ведут переговоры о закупке Gepard
Немецкие чиновники одобрили поставки Украине танков Leopard 1 из промышленных запасов, а также ведут переговоры о закупке 15 танков Gepard у Катара для поставок Киеву
Об этом сообщает Reuters .
Поставки танков Leopard в Украину могут быть после их ремонта, сообщает издание со ссылкой на источники в немецком правительстве.
Так, Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят отремонтировать десятки танков Leopard 1 и могли бы поставить их Украине, если Киев согласится их купить.
Также несколько немецких официальных лиц обсудили с министерством иностранных дел Катара возможную покупку 15 танков Gepard, которые Доха закупила в целях безопасности стадионов чемпионата мира. Берлин также пытался получить больше боеприпасов из Катара.
"Gepard очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше партнеров здесь, это помогло бы украинцам", - сказал министр обороны Германии Борис Писториус.
- Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.
- Уже 1 февраля министр обороны Германии Борис Писториус 1 февраля посетил Аугустдорф, где базируются танки Leopard 2, чтобы проверить их состояние.
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