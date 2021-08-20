В Германии объявили о начале четвертой волны COVID-19
Эксперты Института имени Роберта Коха сообщили о начале четвертой волны COVID-19 в Германии
Об этом сообщает DW .
"Число случаев заболевания возрастает с начала июля 2021 года и, таким образом, рост происходит значительно раньше и быстрее, чем в прошлом году", - говорится в отчете ученых.
В течение недели доля положительных ПЦР-тестов увеличилась с четырех до шести процентов .
Много случаев наблюдается среди молодых людей.
"Сейчас это явно свидетельствует о начале четвертой волны, набирает обороты, особенно благодаря заражениям среди молодого взрослого населения", - отметили авторы отчета.
Доминирует среди новых случаев "дельта"-штам.
Ученые сообщают, что несколько недель подряд наблюдается устойчивый рост общенационального недельного показателя новых случаев
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