В Германии объявили, когда в Украину поступят Marder и боеприпасы к Gepard
Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall ожидает, что первая партия боеприпасов к зенитным комплексам Gepard будет поставлена в Украину до июля
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление директора компании Армина Паппергера.
Паппергер также объявил, что 20 боевых машин Marder будут готовы к отправке в Украину до конца марта.
Кроме того, он заявил, что его компания "удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их".
"По производству оружия склад заполнен, мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощность за одну смену", - добавил Паппергер, отметив, что для этого должны быть заключены контракты.
- Напомним, в середине января в Берлине уверяли , что будут пытаться передать Украине обещанные четыре десятка БМП Marder до окончания первого квартала этого года.
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