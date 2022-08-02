В Германии обещают поддержку Тайваня в случае возможного нападения Китая

Об этом пишет издание Der Spiegel.

"Мы не согласны с ситуацией, когда больший сосед нападает на своего меньшего соседа в нарушение международного права - и это, конечно, также касается Китая", - заявила Бербок на конференции ООН в Нью-Йорке.

Она отметила, что, учитывая жестокую захватническую войну России против Украины, важно дать сигнал, что международное сообщество не воспринимает такое поведение. Поэтому Бербок работает над тем, чтобы максимально снизить риск ядерной эскалации.

"С конца февраля Россия неоднократно демонстрировала безжалостную ядерную риторику, которая подвергает сомнению все, что за пять десятилетий было достигнуто Договором о нераспространении ядерного оружия", - отметила Бербок.

По ее убеждению, поскольку Москва грубо нарушает основанный на правилах порядок, теперь еще более важно соблюдать согласованные нормы и принципы, а также осуждать нарушения.

"Пора быть сильными", - добавила представительница Германии.

11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая. Тогда министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил, что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.

23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета. Позже лидер КНР Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил Китая.

20 июля Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер палаты представителей посетит Тайвань.

31 июля Нэнси Пелоси начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в ряд стран, среди которых не оказалось Тайваня.

1 августа тайваньские СМИ сообщили, что визит Нэнси Пелоси в страну состоится 2 августа. Тогда же МИД Китая заявил, что возможный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "будет иметь серьезные последствия" . Однако в Белом доме поддержат поездку Пелоси в Тайвань, несмотря на угрозы Китая.

Впоследствии представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь отметил, что посещение Пелоси Тайваня существенно повлияет на отношения Китая и США.

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