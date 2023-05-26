В Германии неизвестный присоединился к правительственному кортежу и набросился на Шольца с объятиями
Неизвестный мужчина на своем автомобиле присоединился к правительственному кортежу, в котором передвигался Олаф Шольц. Охрана должностного лица не среагировала на инцидент сразу
Об этом сообщает Bild.
Отмечено, что канцлер Германии Олаф Шольц находился на мероприятии в здании Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне. После этого он вместе с министром финансов Кристианом Линднером направился в аэропорт в сопровождении охраны.
По дороге неизвестному мужчине удалось на своем автомобиле присоединиться к правительственному кортежу. Полиция же, не заметив лишнего автомобиля в колонне, продолжила движение. Номеров автомобиля не было в базе, однако его пропустили на закрытую территорию аэропорта Фрапорт. Члены делегации поднялись на борт правительственного самолета, но Шольц задержался из-за телефонного звонка.
Выйдя из лимузина, чиновник хотел поблагодарить охранников и сделать фото на память, как он это часто делает. В этот момент к нему подбежал неизвестный мужчина и набросился на канцлера, пожав ему руку и прижав к груди, пытаясь обнять. Только когда мужчина отпустил Шольца, охранники поняли опасность ситуации.
Сам канцлер спокойно отреагировал на инцидент, не придав ему значения. Однако, как отмечает издание, у него будут последствия для правительственной охраны.
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