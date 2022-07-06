Об этом заявила Goldman Sachs Group Inc., повторяя обеспокоенность немецких официальных лиц, сообщает Bloomberg.

Северный поток – 1 планируется закрыть для работы 11-21 июля, усиливая давление на рынок, на котором за последние недели цены резко выросли. Поскольку Москва уже сократила потоки через трубу до 40% мощности, любой шаг к более продолжительному прекращению поставок серьезно повредит усилиям Европы пополнить запасы на зиму.

"Хотя мы изначально предполагали полное восстановление потоков NS1 после предстоящего технического обслуживания, мы больше не считаем это наиболее вероятным сценарием", - заявили аналитики Goldman в примечании.

14 июня Газпром объявил, что уменьшает поставки природного газа в Германию через Северный поток-1 на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что решение российского энергетического гиганта "Газпром" сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток-1" является политическим.

Плановый ремонт газопровода должен состояться 11 по 21 июля – тогда российский Газпром полностью отключит "Северный поток 1"

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