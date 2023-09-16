В Германии назвали правильным шагом отмену эмбарго на экспорт украинского зерна
Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что непродление Европейской комиссией запрета на экспорт украинского зерна является правильным шагом
Об этом информирует Tagesschau .
"Украина все еще нуждается в нашей помощи - так долго, как это потребуется. Это также означает, что мы должны солидарно противостоять вызовам и не играть на кризисах друг против друга", - отметил Оздемир.
По его словам, все страны-члены ЕС должны объединиться, поскольку "все остальное только играет на руку Путину" и ставит под угрозу фундаментальные принципы внутреннего рынка.
По мнению немецкого политика, сейчас приоритетным является долгосрочное развитие альтернативных экспортных маршрутов в ЕС. Он добавил, что Украина зависит от поступлений от торговли зерном, а ее продукция, в первую очередь, нужна на глобальном Юге.
"Мы обязательно используем следующий Сельскохозяйственный совет в Брюсселе уже в понедельник для дальнейших обсуждений", - подчеркнул Оздемир.
Что известно о решении Еврокомиссии не продлевать ограничение на экспорт украинского зерна
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС. Проанализировав данные о влиянии экспорта 4 категорий украинской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, она пришла к выводу, что "искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли".
Украина согласилась в течение 30 дней ввести меры, которые помогут избежать скачков цен на зерно, например систему лицензирования экспорта. К тому времени, с 16 сентября, Украина должна ввести эффективные меры контроля за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних странах.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал такое решение Европейской комиссии.
"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - заявил президент.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции, ведь такие ограничения могут стать предметом арбитража в рамках ВТО.
Несмотря на это, три страны заявили о продлении эмбарго. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что, несмотря на решение Еврокомиссии, с 16 сентября страна продолжит эмбарго в одностороннем порядке, чтобы поддержать интересы польских фермеров.
Следом за Польшей запрет на ввоз агропродукции ввела Венгрия: она закрыла границу для 24 украинских товаров. Словакия решила запретить импорт четырех товаров из Украины: запрет будет действовать до конца года для пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.
В то же время в Румынии заявили, что ожидают от Украины презентации плана действий "относительно эффективных мер экспортного контроля, чтобы предотвратить деформацию рынка зерновых в стране".
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