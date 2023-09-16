В Германии назвали правильным шагом отмену эмбарго на экспорт украинского зерна

Об этом информирует Tagesschau .

"Украина все еще нуждается в нашей помощи - так долго, как это потребуется. Это также означает, что мы должны солидарно противостоять вызовам и не играть на кризисах друг против друга", - отметил Оздемир.

По его словам, все страны-члены ЕС должны объединиться, поскольку "все остальное только играет на руку Путину" и ставит под угрозу фундаментальные принципы внутреннего рынка.

По мнению немецкого политика, сейчас приоритетным является долгосрочное развитие альтернативных экспортных маршрутов в ЕС. Он добавил, что Украина зависит от поступлений от торговли зерном, а ее продукция, в первую очередь, нужна на глобальном Юге.

"Мы обязательно используем следующий Сельскохозяйственный совет в Брюсселе уже в понедельник для дальнейших обсуждений", - подчеркнул Оздемир.

Что известно о решении Еврокомиссии не продлевать ограничение на экспорт украинского зерна

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС. Проанализировав данные о влиянии экспорта 4 категорий украинской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, она пришла к выводу, что "искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли".

Украина согласилась в течение 30 дней ввести меры, которые помогут избежать скачков цен на зерно, например систему лицензирования экспорта. К тому времени, с 16 сентября, Украина должна ввести эффективные меры контроля за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних странах.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал такое решение Европейской комиссии.

"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - заявил президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции, ведь такие ограничения могут стать предметом арбитража в рамках ВТО.

Несмотря на это, три страны заявили о продлении эмбарго. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что, несмотря на решение Еврокомиссии, с 16 сентября страна продолжит эмбарго в одностороннем порядке, чтобы поддержать интересы польских фермеров.

Следом за Польшей запрет на ввоз агропродукции ввела Венгрия: она закрыла границу для 24 украинских товаров. Словакия решила запретить импорт четырех товаров из Украины: запрет будет действовать до конца года для пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

В то же время в Румынии заявили, что ожидают от Украины презентации плана действий "относительно эффективных мер экспортного контроля, чтобы предотвратить деформацию рынка зерновых в стране".