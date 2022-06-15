В Германии назвали "политическим" решение "Газпрома" сократить газоснабжение через "Северный поток-1"

Об этом сообщает издание The Local.

"Газпром" объявил во вторник, 14 июня, что сократит поставки газа через трубопровод примерно на 40% и обвинил в этом ненадлежащий "ремонт" немецкой компании Siemens.

Сегодня, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки по трубопроводу. В тот раз оставив только 40% мощностей.

Роберт Габек заявил, что этот шаг "Газпрома" был "политическим, а не технически оправданным решением".

Он отметил, что Германия осознает необходимость обслуживания трубопровода, но добавил, что "первый комплекс работ по техническому обслуживанию должен состояться не раньше осени". В то же время, эти работы не нуждаются в сокращении на 40%, сказал Габек.

Отметим, что "Северный поток-1", транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.

Напомним, 27 мая Оператор ГТС Украины и НАК "Нафтогаз Украины" обратились в компетентные органы Германии по приостановке работы "Северного потока – 1".

10 июня стало известно, что в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1".

Во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".

Сегодня, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%.

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