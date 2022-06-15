В Германии назвали "политическим" решение "Газпрома" сократить газоснабжение через "Северный поток-1"
Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил в среду, что решение российского энергетического гиганта "Газпрома" сократить поставки природного газа в Европу из-за газопровода "Северный поток-1" является политическим
Об этом сообщает издание The Local.
"Газпром" объявил во вторник, 14 июня, что сократит поставки газа через трубопровод примерно на 40% и обвинил в этом ненадлежащий "ремонт" немецкой компании Siemens.
Сегодня, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки по трубопроводу. В тот раз оставив только 40% мощностей.
Роберт Габек заявил, что этот шаг "Газпрома" был "политическим, а не технически оправданным решением".
Он отметил, что Германия осознает необходимость обслуживания трубопровода, но добавил, что "первый комплекс работ по техническому обслуживанию должен состояться не раньше осени". В то же время, эти работы не нуждаются в сокращении на 40%, сказал Габек.
Отметим, что "Северный поток-1", транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.
- Напомним, 27 мая Оператор ГТС Украины и НАК "Нафтогаз Украины" обратились в компетентные органы Германии по приостановке работы "Северного потока – 1".
- 10 июня стало известно, что в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1".
- Во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".
- Сегодня, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное