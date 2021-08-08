В Германии назвали фаворитов в борьбе за пост канцлера
По данным социологических опросов лидером в предвыборных парламентских выборах в ФРГ является блок ХДС / ХСС
Об этом сообщает Укринформ .
За блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза готовы проголосовать 26% немцев. Социал-демократическая партия Германии и "Зеленые" имеют по 18% поддержки. Свободная демократическая партия набрала бы 12%, "Альтернатива для Германии" - 11%, Левые - 7%.
Если бы в ФРГ могли напрямую избирать канцлера, то больше шансов было бы у кандидата от СДПГ Олафа Шольца - 27%, который сейчас является вицеканцлером и министром финансов. Лидера ХДС Армина Лашета, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия поддерживают 14% избирателей. Представительница "Зеленых" Анналена Бербок получает 13%.
Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Важнейшим полномочием нового парламента является избрание канцлера. Его выбирают по представлению президента без обсуждения и путем тайного голосования. Для того, чтобы быть избранным, кандидату в канцлеры необходимо собрать большинство депутатских голосов.
- Напомним, 12 июня Аннулену Бербок официально выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии от партии "Союз-90 / Зеленые".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 27
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное