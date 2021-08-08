В Германии назвали фаворитов в борьбе за пост канцлера

Об этом сообщает Укринформ .

За блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза готовы проголосовать 26% немцев. Социал-демократическая партия Германии и "Зеленые" имеют по 18% поддержки. Свободная демократическая партия набрала бы 12%, "Альтернатива для Германии" - 11%, Левые - 7%.

Если бы в ФРГ могли напрямую избирать канцлера, то больше шансов было бы у кандидата от СДПГ Олафа Шольца - 27%, который сейчас является вицеканцлером и министром финансов. Лидера ХДС Армина Лашета, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия поддерживают 14% избирателей. Представительница "Зеленых" Анналена Бербок получает 13%.

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Важнейшим полномочием нового парламента является избрание канцлера. Его выбирают по представлению президента без обсуждения и путем тайного голосования. Для того, чтобы быть избранным, кандидату в канцлеры необходимо собрать большинство депутатских голосов.