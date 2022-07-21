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В Германии нашли скрипку XVIII века стоимостью 275 тыс. евро, похищенную из музыкальной академии

21 июля, 2022 четверг
19:08
Мир

В Германии правоохранители случайно обнаружили скрипку XVIII века стоимостью 275 тыс. евро, похищенную из берлинской музыкальной академии им. Ганса Айслера

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Берлине во время обысков в пяти квартирах, фигурировавших в ряде расследований, правоохранители случайно нашли скрипку, похищенную тремя годами ранее из берлинской музыкальной академии им. Ганса Айслера.

Стоимость инструмента, изготовленного в 1769 году известным итальянским мастером Николо Гальяно, оценивается в 275 тыс. евро. Скрипку в квартире своей матери – 77-летней пенсионерки – хранил ее 44-летний сын. Оба задержаны.

По данным правоохранителей, скрипку три года назад украл некий Бертольд С., который просто зашел в музыкальную академию и забрал музыкальный инструмент. Грабитель попал на камеры наблюдения и впоследствии был задержан. На суде он рассказал, что продал инструмент игравшему на автоматах парню за 200 евро. Однако, несмотря на то, что Бертольд С. получил 2,5 года тюрьмы, инструмент тогда так и не нашли.

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