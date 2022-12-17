В Германии нашли часть драгоценностей, похищенных во время "ограбления века" в Дрездене
По данным полиции и прокуратуры, немецкие следователи нашли значительную часть драгоценностей, похищенных из музея "Зеленые своды" в Дрездене три года назад во время так называемого ограбления века
Об этом сообщает издание Tagesspiegel .
В ночь на субботу в Берлине была изъята 31 отдельная частичка, похищенная грабителями в 2019 году, сообщили прокуратура и полиция Дрездена. Полиция нашла в том числе несколько предметов, которые выглядят целыми, например украшение для шляпы и нагрудную звезду польского ордена Белого Орла из бриллиантового набора с блестящей огранкой.
Обнаруженные объекты уже переданы в Дрезден под охрану спецподразделений полиции.
Они пройдут искусствоведческую экспертизу и впоследствии будут проверены на подлинность и полноту специалистами Государственных художественных коллекций Дрездена.
По факту кражи идет судебное разбирательство в Земельном суде Дрездена.
Подозреваемым, в возрасте от 23 до 28 лет, инкриминируется совершение групповых краж при отягчающих обстоятельствах, поджогах и поджогах с особо отягчающими обстоятельствами.
- Напомним, 25 ноября 2019 года из музея "Зеленые своды" в Дрездене были украдены ювелирные украшения, стоимость которых СМИ оценивают в миллиард евро.
- Позже в сети было опубликован видео о моменте ограбления музея "Зеленые своды" в Дрездене.
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