В Германии нашли часть драгоценностей, похищенных во время "ограбления века" в Дрездене

Об этом сообщает издание Tagesspiegel .

В ночь на субботу в Берлине была изъята 31 отдельная частичка, похищенная грабителями в 2019 году, сообщили прокуратура и полиция Дрездена. Полиция нашла в том числе несколько предметов, которые выглядят целыми, например украшение для шляпы и нагрудную звезду польского ордена Белого Орла из бриллиантового набора с блестящей огранкой.

Обнаруженные объекты уже переданы в Дрезден под охрану спецподразделений полиции.

Они пройдут искусствоведческую экспертизу и впоследствии будут проверены на подлинность и полноту специалистами Государственных художественных коллекций Дрездена.

По факту кражи идет судебное разбирательство в Земельном суде Дрездена.

Подозреваемым, в возрасте от 23 до 28 лет, инкриминируется совершение групповых краж при отягчающих обстоятельствах, поджогах и поджогах с особо отягчающими обстоятельствами.

Напомним, 25 ноября 2019 года из музея "Зеленые своды" в Дрездене были украдены ювелирные украшения, стоимость которых СМИ оценивают в миллиард евро.

Позже в сети было опубликован видео о моменте ограбления музея "Зеленые своды" в Дрездене.