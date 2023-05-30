В Германии начнутся самые масштабные в истории НАТО учения авиации

Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что обучение Air Defender 2023 будет проходить под руководством Германии с 12 по 23 июня. Практически все маневры – 90% – планируются над территорией Германии и над прибрежными зонами Северного и Балтийского морей.

В учениях примут участие около 250 самолетов и вертолетов, из которых примерно сотня – из Воздушных сил США.

Инспектор Воздушных сил Германии Инго Герхарц отметил, что обучение должно засвидетельствовать готовность союзников быстро реагировать в случае необходимости.

Также, по его словам, вблизи воздушного пространства России планируются "лишь изолированные маневры" и отрабатывать будут только оборонные сценарии.

"Конечно, было бы провокацией симулировать вылеты по направлению Калининграда. Но такого мы делать не будем", - отметил он.

Добавляется также, что учения планируются в тесной координации с гражданскими диспетчерами и Евроконтролем, чтобы маневры создали малейшие неудобства гражданской авиации.