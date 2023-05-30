В Германии начнутся самые масштабные в истории НАТО учения авиации
Через две недели в Германии начнутся масштабные учения воздушных сил стран НАТО, которые станут самыми большими в истории Альянса
Об этом сообщает Spiegel.
Отмечается, что обучение Air Defender 2023 будет проходить под руководством Германии с 12 по 23 июня. Практически все маневры – 90% – планируются над территорией Германии и над прибрежными зонами Северного и Балтийского морей.
В учениях примут участие около 250 самолетов и вертолетов, из которых примерно сотня – из Воздушных сил США.
Инспектор Воздушных сил Германии Инго Герхарц отметил, что обучение должно засвидетельствовать готовность союзников быстро реагировать в случае необходимости.
Также, по его словам, вблизи воздушного пространства России планируются "лишь изолированные маневры" и отрабатывать будут только оборонные сценарии.
"Конечно, было бы провокацией симулировать вылеты по направлению Калининграда. Но такого мы делать не будем", - отметил он.
Добавляется также, что учения планируются в тесной координации с гражданскими диспетчерами и Евроконтролем, чтобы маневры создали малейшие неудобства гражданской авиации.
- 27 мая сообщалось, что первая группа из 400 украинских военных начала в Германии обучение на американских танках Abrams.
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