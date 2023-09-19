В Германии началось 15-е заседание в формате "Рамштайн"
Во вторник, 19 сентября, в Германии в очном формате проходит уже 15-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" – это первая встреча с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым
О прибытии участников сообщает "Общественное".
На встречу уже прибыли министр обороны Умеров и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает издание.
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О новом "Рамштайне" было известно еще в конце августа, когда министром обороны Украины еще был Алексей Резников. После назначения Рустема Умерова новым министром 6 сентября уже 11 сентября глава Минобороны США Ллойд Остин провел с Умеровым телефоном обсуждение новой помощи нашей стране и повестки дня заседания очередного "Рамштайна".
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Пока нет информации о том, какие именно вопросы будут обсуждаться 19 сентября. Однако бесспорно, что речь пойдет о пополнении запасов снарядов украинской артиллерии, которых всегда не хватает, также пополнения запасов ракет для ПВО, которые ежедневно "приземляют" российские цели в воздухе, и, конечно, обучение наших военных в странах НАТО, в частности, как продвигается подготовка украинских летчиков, чтобы ВСУ получили F-16.
Непростыми могут быть обсуждения, связанные с предоставлением Украине немецких ракет Taurus и американских ATACMS. Ведь уже месяцами наши дипломаты пытаются "пробить" аргументы союзников, не спешащих нам предоставлять эти мощные ракеты дальнего применения.
- С начала полномасштабного вторжения состоялось 14 заседаний в формате "Рамштайн" между украинским министерством обороны и военными ведомствами наших союзников. 19 сентября Украину впервые будет представлять новый глава Минобороны – Рустем Умеров.
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