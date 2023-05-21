В Германии начали расследовать возможное отравление двух россиянок на мероприятии, организованном Ходорковским
Немецкая полиция расследует возможное отравление двух российских эмигранток, посетивших в апреле конференцию в Берлине, организованную оппозиционером Михаилом Ходорковским
Об этом сообщает Reuters.
Берлинская полиция сообщила, что "было открыто дело" после того, как немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на российскую медиа-группу "Агентство", сообщила, что две женщины сообщили о симптомах возможного отравления.
Портал "Агентство" сообщал о проблемах со здоровьем двух участников конференции. Он также утверждает, что симптомы у одного человека могли появиться еще до начала конференции. В Берлине этот человек обратился в клинику "Шарите".
Второй человек – Наталья Арно, директор Фонда "Свободная Россия". В Facebook она сообщила о "странных симптомах" и "острой боли". Она предположила, что "возможно, была отравлена нервно-паралитическим веществом, которое изучала западная разведка".
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