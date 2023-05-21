В Германии начали расследовать возможное отравление двух россиянок на мероприятии, организованном Ходорковским

Об этом сообщает Reuters.

Берлинская полиция сообщила, что "было открыто дело" после того, как немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на российскую медиа-группу "Агентство", сообщила, что две женщины сообщили о симптомах возможного отравления.

Портал "Агентство" сообщал о проблемах со здоровьем двух участников конференции. Он также утверждает, что симптомы у одного человека могли появиться еще до начала конференции. В Берлине этот человек обратился в клинику "Шарите".

Второй человек – Наталья Арно, директор Фонда "Свободная Россия". В Facebook она сообщила о "странных симптомах" и "острой боли". Она предположила, что "возможно, была отравлена нервно-паралитическим веществом, которое изучала западная разведка".