Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Германии начали расследовать возможное отравление двух россиянок на мероприятии, организованном Ходорковским

В Германии начали расследовать возможное отравление двух россиянок на мероприятии, организованном Ходорковским

21 мая, 2023 воскресенье
16:08
Мир На фото замок Шарлоттенбург

Немецкая полиция расследует возможное отравление двух российских эмигранток, посетивших в апреле конференцию в Берлине, организованную оппозиционером Михаилом Ходорковским

Об этом сообщает Reuters.

Берлинская полиция сообщила, что "было открыто дело" после того, как немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на российскую медиа-группу "Агентство", сообщила, что две женщины сообщили о симптомах возможного отравления.

Портал "Агентство" сообщал о проблемах со здоровьем двух участников конференции. Он также утверждает, что симптомы у одного человека могли появиться еще до начала конференции. В Берлине этот человек обратился в клинику "Шарите".

Второй человек – Наталья Арно, директор Фонда "Свободная Россия". В Facebook она сообщила о "странных симптомах" и "острой боли". Она предположила, что "возможно, была отравлена нервно-паралитическим веществом, которое изучала западная разведка".

Россия
Германия
Читайте также:
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
21 мая, 2023 воскресенье
Ломаченко проиграл Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
20 мая, 2023 суббота
Обнародованы гонорары Ломаченко и Хейни за бой за титул абсолютного чемпиона
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
20 мая, 2023 суббота
Абсолютный чемпион мира Хейни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 40.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
21 мая
16:32
Ди Каприо и Лили Гладстон в Каннах встретили 9-минутными овациями за роль в фильме "Убийцы лунного цветка"
16:28
Количество самолетов F-16, которые предоставят Украине, еще неизвестно, - Зеленский
16:25
Эксклюзив
Успехи на фронте усиливают дипломатическую позицию Украины в мире, - дипломат Чалый
16:15
Ударный дрон R-50 (Беларусь)
Беларусь создала ударный дрон R-50, которым заинтересовались россияне
16:06
OPINION
Россия никогда не была демократической и не станет такой
16:04
В Луганской области погиб исследователь древней украинской музыки Кузьминский
15:47
Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Зеленский пообещал ему не бить из них по территории РФ
15:46
Россия должна передать ЗАЭС под контроль Украины и МАГАТЭ, - Зеленский
15:41
Самолеты миссии НАТО будут временно базироваться в Латвии вместо Эстонии
15:26
РФ обстреляла поселок в Херсонской области, погиб мужчина
15:22
Украинские войска приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение, - Сырский
15:13
Эксклюзив
Украинское наступление станет поводом, во-первых, для немедленного отстранения Шойгу и Герасимова, - Пионтковский
15:04
Эстония и Латвия объявили о переговорах о закупке немецкой системы ПВО Iris-T
14:56
Обновлено
На митинге в Кишиневе приняли резолюцию о включении евроинтеграции в конституцию Молдовы
14:45
Глава Европарламента поддержала инициативу Молдовы вступить в ЕС
14:38
Джо Байден
Байден: РФ в боях за Бахмут потеряла 100 тыс. бойцов
14:24
Эксклюзив
Следует понимать, что контрнаступление не закончит войну, - главред "Главкома" Шлинчак
14:12
В РФ могут запретить выезд за границу мужчинам, получившим повестку
14:03
OPINION
О ядерных угрозах Москвы
13:59
молния
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в понедельник ждать дождей с грозами
13:55
Обновлено
Бахмут не захвачен Россией, - Зеленский
13:43
Антониу Гутерреш
Гутерреш заявил, что Совбез ООН не выполняет своих основных функций, поэтому пора его реформировать
13:41
Эксклюзив
В том, как власти докладывают о событиях на фронте, мы не должны стать Россией, - главред "Главкома" Шлинчак
13:36
Украинская теннисистка Калинина не смогла доиграть финал на турнире WTA в Риме
13:30
ВСУ поразили штаб оккупантов в Бердянске
13:13
Польша должна вернуть приобретенные территории после Второй мировой и вернуть РФ деньги за восстановление, - спикер госдумы Володин
13:10
Эксклюзив
Бахмут
Бахмут не имеет стратегического значения для россиян, - эксперт по нацбезопасности Жовтенко
13:10
Оноприенко принесла Украине первое за 18 лет индивидуальное золото ЧЕ по художественной гимнастике
13:08
Georgian Airways, которая летает в РФ, запретила президенту Грузии летать ее самолетами
12:26
Армия РФ держит в Черном море два ракетоносителя с восемью "калибрами"
12:19
Бахмут в полуокружении ВСУ, - Маляр
12:10
По 12 самолетов за один раз: Игнат считает, что истребители F-16 Украине будут передавать подразделениями
12:01
OPINION
Политики, спекулировавшие на теме Волынской трагедии, сбежали в Россию
11:48
Бахмут уничтожен, бои продолжаются в юго-западной части города, - Череватый
11:41
В результате российских обстрелов предприятия в Купянске ранены три человека
11:34
Зеленский выразил желание, чтобы саммит формулы мира состоялся в июле
11:34
Обновлено
УПЛ: "Динамо" разбило "Александрию", "Заря" одолела "Ингулец", результаты других матчей 27-го тура
11:30
Инфографика
Курс валют на 20 мая: сколько стоят евро и доллар в обменниках
11:18
Ломаченко - Хейни: обнародованы судейские записки и статистика ударов
11:16
Греция
В Греции проходят выборы в парламент
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV