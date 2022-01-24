В Германии мужчина открыл огонь в университете и застрелился, есть раненые

Об этом сообщает Bild.



Неизвестный открыл огонь в лекционном зале Гейдельбергского университета. По данным правоохранителей, пострадали четверо, один из раненых в тяжелом состоянии.



Полиция сообщила, что стрельба произошла около 13:50. Мужчина начал стрелять, а после нескольких выстрелов направил оружие на себя и нажал курок.



"Преступник ранил нескольких человек в лекционном зале из длинноствольного оружия. Сам преступник мертв", - говорится в заявлении полиции в Twitter.



Место преступления, где преимущественно расположены факультеты естественных наук и часть университетской больницы Гейдельбергского университета, оцеплено на большой территории.Полиция со спецназом все еще находится на месте и продолжает обыски, хотя считает, что других причастных нет.