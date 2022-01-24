В Германии мужчина открыл огонь в университете и застрелился, есть раненые
В немецком Гейдельберге неизвестный начал стрельбу в лекционном зале университета и ранил нескольких человек
Об этом сообщает Bild.
Неизвестный открыл огонь в лекционном зале Гейдельбергского университета. По данным правоохранителей, пострадали четверо, один из раненых в тяжелом состоянии.
Полиция сообщила, что стрельба произошла около 13:50. Мужчина начал стрелять, а после нескольких выстрелов направил оружие на себя и нажал курок.
"Преступник ранил нескольких человек в лекционном зале из длинноствольного оружия. Сам преступник мертв", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Место преступления, где преимущественно расположены факультеты естественных наук и часть университетской больницы Гейдельбергского университета, оцеплено на большой территории.
Полиция со спецназом все еще находится на месте и продолжает обыски, хотя считает, что других причастных нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.27
Покупка 28.27Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 31.91Продажа 32.36
- Актуальное
- Важное