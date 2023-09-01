В Германии мужчина напал на детей, говоривших по-украински, и сбросил 10-летнего мальчика с моста
В немецком городе Айнбек неизвестный мужчина напал на детей, которые говорили по-украински: сначала он приказал им говорить по-русски, а затем сбросил 10-летнего мальчика с моста
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Геттингена.
Отмечается, что мужчина напал на детей около 18:40 26 августа на мосту Райнсертурмвег в Айнбеке.
"Согласно результатам полицейского расследования, несколько украинских детей находились в районе моста, когда пока неизвестный мужчина пожаловался, что дети разговаривают на украинском языке. Он приказал им говорить по-русски. Затем он сказал, что Украина начала войну", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, после этого мужчина дернул одну из девушек за волосы, а 10-летнего мальчика схватил и опрокинул через перила моста в канал. Падая, ребенок ударился о железные балки моста, мальчик получил травмы головы и левой ноги.
"Когда мальчик лежал в канале, неизвестный злоумышленник якобы бросил в него стеклянную бутылку, попавшую в область правого плеча потерпевшего. После этого неизвестный скрылся с места происшествия", - добавили в прокуратуре.
В настоящее время продолжается следствие.
- 13 августа в городе Пласы на севере Пльзенского края Чехии неизвестный мужчина напал на двух украинок, которые вместе с детьми отдыхали возле карусели. После того, как он узнал женщины из Украины, мужчина начал ругаться, а потом бросился на них с кулаками. Возбуждено уголовное производство.
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