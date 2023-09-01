В Германии мужчина напал на детей, говоривших по-украински, и сбросил 10-летнего мальчика с моста

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Геттингена.

Отмечается, что мужчина напал на детей около 18:40 26 августа на мосту Райнсертурмвег в Айнбеке.

"Согласно результатам полицейского расследования, несколько украинских детей находились в районе моста, когда пока неизвестный мужчина пожаловался, что дети разговаривают на украинском языке. Он приказал им говорить по-русски. Затем он сказал, что Украина начала войну", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, после этого мужчина дернул одну из девушек за волосы, а 10-летнего мальчика схватил и опрокинул через перила моста в канал. Падая, ребенок ударился о железные балки моста, мальчик получил травмы головы и левой ноги.

"Когда мальчик лежал в канале, неизвестный злоумышленник якобы бросил в него стеклянную бутылку, попавшую в область правого плеча потерпевшего. После этого неизвестный скрылся с места происшествия", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается следствие.