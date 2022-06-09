В Германии хотят и дальше вести бизнес с Россией, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что часть немецкого бизнеса и дальше хочет вести бизнес с Россией, пользуясь дешевыми энергоресурсами
Об этом Дуда рассказал в интервью немецкому изданию Bild.
"Этой части немецкой экономики безразлично, что происходит с Украиной, что происходит с Польшей. Говорят: мы хотим делать бизнес, зарабатывать деньги. Мы можем вести бизнес с Россией, мы хотим продавать свою продукцию, мы хотим покупать дешевый газ и импортировать нефть", – сказал Дуда.
Он добавил, что Польша призывает Европу и весь мир перестать вести бизнес с Россией.
"Возможно, германская экономика не верит, что российская армия смогла бы снова отпраздновать большую победу в Берлине и оккупировать часть Германии. Мы в Польше знаем, что это возможно", - подчеркнул польский лидер.
Дуда также отметил, что даже после оккупации Крыма и агрессии со стороны России в 2014 году Берлин продолжал активно вести бизнес с Москвой, а значит "в военном плане поддерживать Россию и режим Путина".
- Напомним, по мнению президента Польши, все разговоры других европейских лидеров с президентом РФ "бесполезны", он подчеркнул, что с Гитлером во время Второй мировой войны никто так не говорил и речь не шла о том, что ему нужно сохранить лицо.
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