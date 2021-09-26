В Германии кандидата в канцлеры застали за нарушением во время голосования

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Лашет неправильно сложил бюллетень во время голосования, из-за чего стало известно, кого он выбрал. Фото, на котором политик опускает бюллетень в урну, опубликовали в воскресенье немецкие СМИ.

Отмечается, что, несмотря на нарушения, голос кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза будет засчитан.

"Известный всей стране политик, как и ожидалось, выбрал собственную партию. Влияния на избирателей здесь не просматривается", - написал глава избирательной комиссии ФРГ Георг Тиэль в twitter.

Избирательные участки в Германии будут открыты до 18:00 по местному времени.