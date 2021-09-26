В Германии кандидата в канцлеры застали за нарушением во время голосования
Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет допустил нарушение во время голосования на выборах в Бундестаг
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Лашет неправильно сложил бюллетень во время голосования, из-за чего стало известно, кого он выбрал. Фото, на котором политик опускает бюллетень в урну, опубликовали в воскресенье немецкие СМИ.
Отмечается, что, несмотря на нарушения, голос кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза будет засчитан.
"Известный всей стране политик, как и ожидалось, выбрал собственную партию. Влияния на избирателей здесь не просматривается", - написал глава избирательной комиссии ФРГ Георг Тиэль в twitter.
Избирательные участки в Германии будут открыты до 18:00 по местному времени.
- 25 сентября стало известно, что более половины граждан Германии заявили, что не будут скучать за Ангелой Меркель на посту канцлера.
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