В Германии из-за медсестры-антивакцинаторки более 8,5 тыс. пациентов могли получить физраствор вместо ковид-прививки

Об этом рассказывает Süddeutsche Zeitung .



На севере немецкой земли Нижняя Саксония, более 8,5 тыс.чел могли получить уколы с физраствором вместо настоящей вакцины от коронавируса.

В апреле этого года стало известно, что в вакцинационном центре города Шортенс некоторые пациенты получили физраствор вместо настоящей вакцины.



Медсестра, которой поручили разведения вакцины физраствором, призналась, что уронила и разбила флакон и решила это скрыть. Женщина признала, что наполнила шесть шприцев физиологическим раствором вместо вакцины Pfizer-Biontech. После инцидента более 100 пациентов, которые прививались в тот день, вынуждены были сдать тест на антитела. По данному факту начали расследование.



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Впоследствии появились подозрения, что медсестра могла саботировать вакцинацию уколами с физраствором не только в тот день, а в период с 5 марта по 20 апреля. Представитель местной полиции Петер Бир отметил, что есть обоснованные основания подозревать таких случаях на основе показаний свидетелей.

По словам представителя местных властей Свена Амвросий, речь идет о среднем 8 тыс. 557 человек и 9 тыс. 673 прививки. Среди них немало лиц старше 70 лет.

"Мы хотим предотвратить вред для этих пациентов, хотя пока не знаем, сколько на самом деле это зацепило", - пояснил чиновник.

Пациентов, которые могли оказаться среди тех, кто получил фейковые прививки, сообщат об этом лично.

Мотивы медсестры, которая объяснила первый известный инцидент впустили флаконом, до конца не ясны. Представитель полиции Петер Бир подтвердил, что женщина скептически относилась к угрозе COVID-19 и распространяла такую информацию в чате, а также критиковала в соцсетях карантин.



