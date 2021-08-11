Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости В Германии из-за медсестры-антивакцинаторки более 8,5 тыс. пациентов могли получить физраствор вместо ковид-прививки

В Германии из-за медсестры-антивакцинаторки более 8,5 тыс. пациентов могли получить физраствор вместо ковид-прививки

11 августа, 2021 среда
07:26
Новости

В немецкой Фрисландии медсестру заподозрили в фальсификации более 10 тыс. доз вакцины от коронавируса: раньше она призналась, что разбила один флакон и скрыла это, и впоследствии стало известно, что женщина отрицала COVID-19 в сети, и начали следствие

Об этом рассказывает Süddeutsche Zeitung .

На севере немецкой земли Нижняя Саксония, более 8,5 тыс.чел могли получить уколы с физраствором вместо настоящей вакцины от коронавируса.

В апреле этого года стало известно, что в вакцинационном центре города Шортенс некоторые пациенты получили физраствор вместо настоящей вакцины.

Медсестра, которой поручили разведения вакцины физраствором, призналась, что уронила и разбила флакон и решила это скрыть. Женщина признала, что наполнила шесть шприцев физиологическим раствором вместо вакцины Pfizer-Biontech. После инцидента более 100 пациентов, которые прививались в тот день, вынуждены были сдать тест на антитела. По данному факту начали расследование.

Читайте также: Германия планирует отправить в Украину 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Впоследствии появились подозрения, что медсестра могла саботировать вакцинацию уколами с физраствором не только в тот день, а в период с 5 марта по 20 апреля. Представитель местной полиции Петер Бир отметил, что есть обоснованные основания подозревать таких случаях на основе показаний свидетелей.

По словам представителя местных властей Свена Амвросий, речь идет о среднем 8 тыс. 557 человек и 9 тыс. 673 прививки. Среди них немало лиц старше 70 лет.

"Мы хотим предотвратить вред для этих пациентов, хотя пока не знаем, сколько на самом деле это зацепило", - пояснил чиновник.

Пациентов, которые могли оказаться среди тех, кто получил фейковые прививки, сообщат об этом лично.

Мотивы медсестры, которая объяснила первый известный инцидент впустили флаконом, до конца не ясны. Представитель полиции Петер Бир подтвердил, что женщина скептически относилась к угрозе COVID-19 и распространяла такую информацию в чате, а также критиковала в соцсетях карантин.

Читайте также:
Збірна ОКР , художня гімнастика
8 августа, 2021 воскресенье
Олимпиада-2020: В России взбесились из-за поражения на Играх в Токио в художественной гимнастике
Валерій Залужний
9 августа, 2021 понедельник
Украина готова отразить атаки противника в случае полномасштабного вторжения, - главнокомандующий ВСУ
Ліонель Мессі
10 августа, 2021 вторник
Месси подписал с ПСЖ сумасшедший контракт на два года
Киев
+20
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.72
    Покупка 26.72
    Продажа 26.95
  • EUR
    Покупка 31.24
    Продажа 31.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
11 августа
10:08
Скоростной трамвай в Киеве восстановит движение с 12 августа
09:50
Талибы захватили восьмой и девятый из 34 центров провинций в Афганистане
09:29
курс доллара
Официальный курс: цена доллара продолжает падать
09:00
Ведущие шахматисты Киевщины и Львовщины определят лучшего на турнире в сентябре, — Алексей Кавылин
08:46
корона
Коронавирус: 1 тыс. 122 случая, в лидерах заражения Киев и Запорожская область
08:09
Дрифт на Софиевской в Киеве: Коммунальщики моют площадь, Red Bull не справился, - блогер
08:00
Инфографика
"Динамо"
"Динамо" - "Минай": Где и когда смотреть перенесенный матч УПЛ
07:44
ООС
В Донецкой россияне начали сутки артиллерийским обстрелом. Вчерашний раненый скончался в госпитале
07:00
Инфографика
Суперкубок УЕФА
"Челси" - "Вильярреал": Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
00:06
Роман Яремчук
Яремчук забил гол "Спартаку" в ЛЧ в своем первом матче за "Бенфику"
2021, вторник
10 августа
23:38
Лионель Месси
ПСЖ впечатляюще представил Месси. Видео
23:04
"Шахтер" узнал соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
23:04
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт
В Red Bull извинились за дрифт на Софиевской площади
22:27
Лассина Траоре
"Шахтер" уверенно победил "Генк" и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
22:22
Организатором дрифта в Киеве выступил Red Bull, участницей - Alyona Alyona: певица говорит - думала видео ко Дню Независимости
21:56
Австрия выразила протест Беларуси из-за задержания своих журналистов в Минске
21:55
Угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко нуждаются в жесткой, решительной и действенной реакции украинской власти - "Европейская Солидарность"
21:22
Талибан контролирует 65% Афганистана, - ЕС
21:02
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт
Дрифт на Софийской площади в Киеве: прокуратура изъяла машины
20:51
Названа причина вспышки кишечной инфекции в детском саду Тернополя
20:36
Греция эвакуирует еще 12 населенных пунктов из-за пожара
20:24
Фирташ
"Из-за финансирования терроризма в Украине": Госгеонедра аннулировали права компании Фирташа на пользование недрами
20:02
В Минске мужчину арестовали на 12 суток за детский рисунок в окне: судья интересовалась, почему он не получил на это разрешение
19:48
Александр Ткаченко
Ткаченко о ситуации с дрифтом на Софийской площади: является поводом, чтоб Минкульт имел рычаги налагать штрафы или запрет
19:42
Инфографика
"Колос" - "Шахтер" Караганда
"Колос" проиграл "Шахтеру" из Караганды в серии пенальти и вылетел из Лиги конференций
19:28
Анатолий Трубин
"Шахтер" - "Генк" состав украинцев на матч Лиги чемпионов
19:20
"Пока никто не произносит слово "заложник", все идет как нельзя лучше": адвокат Новиков сравнил задержание СБУ Чауса с похищением в Беларуси Протасевича
19:19
Конституция Пилипа Орлика
В Украину привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика
18:55
ДНР
Убийство трех заключенных в ОРДЛО: прокуратура открыла уголовное производство
18:50
Изменила присяге, писала "законы" для "ЛНР": судье с Луганщины объявили подозрение в ряде антигосударственных преступлений
18:48
Недопуск невакцинированных педагогов к работе в школе является незаконным, - образовательный омбудсмен
18:42
Уже 37 государств: участие в саммите Крымской платформы подтвердили еще три страны
18:41
Инфографика
Алан Патрик
"Шахтер" - "Генк": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
18:31
В Харькове открыли три новых пункта массовой вакцинации
18:27
По подозреваемого во взяточничестве председателя Харьковского облсовета Товмасяна внесли 3 млн грн залога
18:10
На Черкасчине пьяный молодчик сжег флаг Украины, был задержан
18:09
TikTok
TikTok стал самым популярным приложением в мире, опередив Facebook
17:45
вакцина
В Минздраве позволили вакцинировать вместе с коллективами и родственников работников
17:43
В зоне ООС оккупанты ранили трех украинских военных, один - в тяжелом состоянии
17:38
В Туркменистане желающих подключить интернет заставляют присягать на Коране, что они не будут пользоваться VPN
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV