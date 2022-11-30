В Германии иностранцам упростят правила устройства на работу

Об этом сообщают немецкие власти, говорится на сайте DW.

Новый закон призван облегчить переезд квалифицированных специалистов. В некоторых отраслях иностранцу, имеющему достаточный трудовой опыт, не придется требовать признания квалификации.

Будет разрешено более гибко подходить к выбору рабочего места. Иностранцы смогут работать не только по специальности, которой учились, но и по другим. В некоторых отраслях, если человек имеет достаточный трудовой опыт, ему придется добиваться признания квалификации. Те же, у кого нет профессиональной квалификации, получат возможность приобрести ее в Германии.

Законопроектом хотят повысить привлекательность работы в Германии для специалистов из стран, не входящих в ЕС. Он должен быть подготовлен в 2023 году.

Напомним, правительству Британии направили петицию с просьбой помочь с жильем для беженцев из Украины.

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