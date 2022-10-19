Соответствующая информация появилась на сайте Bilet.Kartina.TV, который продавал билеты на концерт в Германии и Чехии.

Так, организаторы концертов украинской певицы, после 2014 года не прекратившей сотрудничество с Россией, а позже переехавшей в Москву, заявили о переносе концертов на 2023 год.

"В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур группы Ани Лорак на 2023 год", – отмечается в сообщении.

Интересно, что на другом сайте, продававшем билеты на концерты опальной артистки, причиной назван коронавирус.

"В связи с усилением распространения коронавирусной инфекции организатор вынужден перенести запланированный тур", – говорится в объявлении.

В рамках тура The Best было запланировано восемь концертов, однако волна протестов украинцев в Европе против выступления исполнительницы дала свой результат.

Недавно из-за возмущения украинцев в Европе уже были отменены ее выступления в Праге.

В сентябре в Германии и Чехии украинцы провели акции протестов против концертов украинской певицы, которая гастролировала в России и ни словом не осудила агрессию Путина в Украине

Людей также возмущает то, что в Гамбург намерена приехать певица Ани Лорак, которая при этом называет себя самой титулованной певицей Украины, хотя с начала полномасштабной войны РФ против Украины оставалась на российской территории, выступала в стране-агрессорке и не осудила военные преступления россиян.

Единственной ее реакцией только на шестой день войны и после критики в свой адрес со стороны звезд украинского шоубизнеса был призыв остановить войну, но в нем артистка обошла память о том, кто ее начал, чьи войска ворвались в Украину и кто стреляет ракетами по мирным украинским городам. .

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