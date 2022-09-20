Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского поставщика GIE AGSI+.

Пытаясь отказаться от российских энергоресурсов, Германия получает газ по трубопроводам из Нидерландов, Бельгии и Норвегии. Сегодня запасы в стране пополнены на 90,07% мощности.

Министр экономики и климатических вопросов Германии Роберт Хабек заявил, что страна может хорошо пережить зиму без газа из РФ, но есть обеспокоенность по поводу уровня поставок весной. Хранилища будут пустыми после холодного сезона, поскольку экономика "использовала бы газ".

В то время в начале этого года в Германии заявляли о том, что страна маловероятно достигнет уровня хранения 95% до ноября "без дополнительных мер".

Напомним, Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года.

8 сентября Европейский Союз предложил ограничить цену на российский газ в среду после того, как президент Владимир Путин пригрозил прекратить все поставки энергии.

Ранее, 9 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение ограничить цену на весь импорт газа в ЕС, утверждая, что продвигающие такую идею страны не учитывали последствия такого радикального шага.

10 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заверил , что страна готова к остановке поставок газа из России.

Германия может обеспечить поставки сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов в рамках попытки страны компенсировать сокращение поставок из России.

Французский энергетический регулятор намерен экспортировать природный газ в Германию, вероятно с 10 октября.

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