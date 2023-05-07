В Германии экоактивисты оставили "кровавые" отпечатки рук на памятнике Основному закону
Группа климатических активистов "Последнее поколение" (Letzte Generation) оставили кроваво-красные отпечатки рук на монументе Основному закону в Берлине в знак протеста против якобы нарушения конституции
Об этом информирует Berliner Zeitung .
Отмечают, что в акции протеста участвовали трое мужчин и три женщины. Они разлили вязкую жидкость красного цвета на стеклянные пластины монумента и оставили на нем кроваво-красные следы рук.
Кроме того, текст Основного закона заклеен плакатами с надписью "Это правительство уничтожает наши средства к существованию". Издание пишет, что участники "Последнего поколения" считают, что правительство нарушает конституцию, поскольку делает недостаточно для защиты климата.
"Наша кровь на ваших руках", – написали активисты в твиттере.
Справка: Искусственная инсталляция "Основной закон 49" израильского художника Дани Каравана состоит из стеклянных стен с выгравированными текстами статей основных прав.
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