В Германии экоактивисты оставили "кровавые" отпечатки рук на памятнике Основному закону

Об этом информирует Berliner Zeitung .

Отмечают, что в акции протеста участвовали трое мужчин и три женщины. Они разлили вязкую жидкость красного цвета на стеклянные пластины монумента и оставили на нем кроваво-красные следы рук.

Кроме того, текст Основного закона заклеен плакатами с надписью "Это правительство уничтожает наши средства к существованию". Издание пишет, что участники "Последнего поколения" считают, что правительство нарушает конституцию, поскольку делает недостаточно для защиты климата.

"Наша кровь на ваших руках", – написали активисты в твиттере.

Справка: Искусственная инсталляция "Основной закон 49" израильского художника Дани Каравана состоит из стеклянных стен с выгравированными текстами статей основных прав.