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В Германии две из трех партий проголосовали за коалиционное соглашение

5 декабря, 2021 воскресенье
20:50
Мир Олаф Шольц

В Германии, вслед за социал-демократами, коалиционное соглашение поддержала Свободная демократическая партия

Об этом сообщает DW.

В воскресенье, 5 декабря, 92,24% участников чрезвычайного съезда Свободной демократической партии проголосовали за поддержку коалиционного соглашения с социал-демократами и партией "Союз-90"/"Зеленые".

За участие в "светофоре", как коалицию называют по цвету трех партий, проголосовали 535 делегатов, 37 были против, восемь - воздержались.

Накануне коалиционное соглашение было поддержано 98,8% участников съезда Социал-демократической партии Германии. "Зеленые" уже проводят голосование среди членов партии.

Ожидается, что 7 декабря коалиционное соглашение будет подписано, а 8 декабря Бундестаг изберет социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером.

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Германия
социал-демократы
зеленые
СДПН
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