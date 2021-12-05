В Германии две из трех партий проголосовали за коалиционное соглашение
В Германии, вслед за социал-демократами, коалиционное соглашение поддержала Свободная демократическая партия
Об этом сообщает DW.
В воскресенье, 5 декабря, 92,24% участников чрезвычайного съезда Свободной демократической партии проголосовали за поддержку коалиционного соглашения с социал-демократами и партией "Союз-90"/"Зеленые".
За участие в "светофоре", как коалицию называют по цвету трех партий, проголосовали 535 делегатов, 37 были против, восемь - воздержались.
Накануне коалиционное соглашение было поддержано 98,8% участников съезда Социал-демократической партии Германии. "Зеленые" уже проводят голосование среди членов партии.
Ожидается, что 7 декабря коалиционное соглашение будет подписано, а 8 декабря Бундестаг изберет социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером.
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Напомним, 2 декабря состоялось официальное прощание Ангелы Меркель с должностью канцлера Германии.
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