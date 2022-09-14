Об этом информирует в телеграмме Министерство культуры и информационной политики Украины .

"Благодаря проекту Goethe-Institut "Черезка с книгами из Украины" 150 библиотек в Германии уже получили более 6000 украинских книг для детей и еще больше библиотек получат книги этой осенью", - говорится в сообщении.

Для детей-переселенцев всех возрастов приобрели книги украинских авторов и переводные, классика и новинки, художественную и нонфикшн литературу – от малышей до подростков.

Министерство иностранных дел Германии выделило средства по смягчению последствий войны РФ в Украине.

Список библиотек .

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