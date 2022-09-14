В Германии для переселенцев закупили более 6 тыс. детских украинских книг
Для детей-переселенцев в Германии 150 библиотек закупили более 6 тыс. украинских книг
Об этом информирует в телеграмме Министерство культуры и информационной политики Украины .
"Благодаря проекту Goethe-Institut "Черезка с книгами из Украины" 150 библиотек в Германии уже получили более 6000 украинских книг для детей и еще больше библиотек получат книги этой осенью", - говорится в сообщении.
Для детей-переселенцев всех возрастов приобрели книги украинских авторов и переводные, классика и новинки, художественную и нонфикшн литературу – от малышей до подростков.
Министерство иностранных дел Германии выделило средства по смягчению последствий войны РФ в Украине.
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