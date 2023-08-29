В Германии член горсовета нарисовал свастику и написал "Fuc* UA" на двух автомобилях с украинскими номерами

Об этом сообщило издание DW.

Отмечается, что в немецком курортном городе Баден-Баден член городского совета нарисовал свастику на двух автомобилях с украинскими номерами и написал на них заглавными буквами "Fuck UA". Прокуратура Баден-Бадена сообщила, что по факту этого правонарушения политику выписали штраф за использование атрибутики антиконституционных организаций и оскорбления.

К какой именно политической фракции относится политик, не указывается. Конкретно член горсовета обвиняется в том, что он в январе и марте разрисовал по одному из украинских автомобилей на одном из подземных паркингов.

Также добавляется, что городские власти Баден-Бадена проведут проверку, чтобы выяснить, какие последствия эти инциденты могут иметь для нарушителя. Только после этого, возможно, будет сделано заявление, отметили в горсовете.

Согласно сообщениям, политика выписала штраф в размере 50-дневного оклада. Точная сумма штрафа, пока не вступившего в законную силу, не называется. Если политик не обжалует штраф, он вступит в силу 8 сентября.