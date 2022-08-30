В Германии была попытка поджога детсада, в который ходят дети из Украины
На время попытки поджога детский сад уже закрылся, поэтому никто не пострадал
Об этом сообщает Bild.
Вероятно, преступники разлили во входе легковоспламеняющуюся жидкость, например спирт или бензин, и подожгли ее. Однако огонь не опрокинулся на детсад "Entdeckerland", — предполагает издание. - Обошлось незначительными повреждениями дверей".
К счастью, обошлось без жертв. Нападение совершили, когда детский сад уже закрылся.
Bild уточняет, что детский сад расположен в 700 метрах от дома для беженцев, который также подвергся нападению с применением зажигательных устройств в пятницу, 26 августа.
"Мы не исключаем, что между этими двумя действиями существует связь", — сказал пресс-секретарь госуправления криминальной полиции Германии Том Бернхардт.
"Сейчас мы изучаем показания, опрашиваем местных жителей, ищем записи с камер и проверяем социальные сети", – добавил он.
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