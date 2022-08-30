Об этом сообщает Bild.

Вероятно, преступники разлили во входе легковоспламеняющуюся жидкость, например спирт или бензин, и подожгли ее. Однако огонь не опрокинулся на детсад "Entdeckerland", — предполагает издание. - Обошлось незначительными повреждениями дверей".

К счастью, обошлось без жертв. Нападение совершили, когда детский сад уже закрылся.

Bild уточняет, что детский сад расположен в 700 метрах от дома для беженцев, который также подвергся нападению с применением зажигательных устройств в пятницу, 26 августа.

"Мы не исключаем, что между этими двумя действиями существует связь", — сказал пресс-секретарь госуправления криминальной полиции Германии Том Бернхардт.

"Сейчас мы изучаем показания, опрашиваем местных жителей, ищем записи с камер и проверяем социальные сети", – добавил он.

На правительство Нидерландов подали в суд из-за смерти младенца в приюте для беженцев.

Правительство Польши задерживает местные власти средства на компенсации за проживание украинских беженцев.