В Германии будут судить российскую агентку за оправдание агрессии РФ против Украины

Об этом сообщили в DW.

Елена Колбасникова предстанет перед судом в немецком Кельне по обвинению в пропаганде войны из-за публичного одобрения российской агрессии против Украины. Ей инкриминируют ст. 140 п. 2 Уголовного кодекса ФРГ. Женщине грозит до трех лет лишения свободы или штраф.

Журналисты Deutsche Welle утвердили, что женщина является одной из лидеров пророссийских протестов и сотрудничает с местными правоэкстремистскими политиками. Вместе с бывшим членом антимигрантской партии "ProNRW" Маркусом Байзихтом она выступила перед участниками автопробега, посвященного очередной годовщине со дня капитуляции нацистской Германии 8 мая 2022 года. Тогда более тысячи активистов собрались в автомобилях с российскими и советскими флагами у одного из озер, чтобы проехать в советский памятник в Кельне.

По заключению прокуратуры Кельна, Колбасникова совершила преступление, поскольку заявила на митинге: "Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине".

"Согласно международному праву, ведение агрессивной войны является преступлением, и одобряющий ее рискует получить три года тюрьмы. Вероятным наказанием, однако, является штраф", - отметили в DW.

Сама женщина утверждает, что стала жертвой из-за "борьбы за мир и правду".