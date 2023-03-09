В Германии будут судить российскую агентку за оправдание агрессии РФ против Украины
В Германии будут судить Елену Колбасникову, организатору крупнейшего в стране автопробега в поддержку России, ей грозит до трех лет заключения за оправдание агрессии РФ против Украины
Об этом сообщили в DW.
Елена Колбасникова предстанет перед судом в немецком Кельне по обвинению в пропаганде войны из-за публичного одобрения российской агрессии против Украины. Ей инкриминируют ст. 140 п. 2 Уголовного кодекса ФРГ. Женщине грозит до трех лет лишения свободы или штраф.
Журналисты Deutsche Welle утвердили, что женщина является одной из лидеров пророссийских протестов и сотрудничает с местными правоэкстремистскими политиками. Вместе с бывшим членом антимигрантской партии "ProNRW" Маркусом Байзихтом она выступила перед участниками автопробега, посвященного очередной годовщине со дня капитуляции нацистской Германии 8 мая 2022 года. Тогда более тысячи активистов собрались в автомобилях с российскими и советскими флагами у одного из озер, чтобы проехать в советский памятник в Кельне.
По заключению прокуратуры Кельна, Колбасникова совершила преступление, поскольку заявила на митинге: "Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине".
"Согласно международному праву, ведение агрессивной войны является преступлением, и одобряющий ее рискует получить три года тюрьмы. Вероятным наказанием, однако, является штраф", - отметили в DW.
Сама женщина утверждает, что стала жертвой из-за "борьбы за мир и правду".
- Напомним, ранее Reuters идентифицировало российских агентов влияния в Германии: эксагента ГРУ, правых экстремистов и казаков, среди них была и Елена Колбасникова. Отмечалось, что она стала популярной среди пророссийского немецкого движения в 2022 году, когда заявила, что ее якобы уволили с работы из-за "русофобии". Также женщина была соорганизатором пророссийских акций.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.18
Покупка 38.18Продажа 39.03
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное