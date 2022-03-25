Об этом сообщает Deutsche Welle, – информирует Еспресо.TV .

Полиция Нижней Саксонии уже проинформировала, что публичное использование этого символа в поддержку российской агрессии против Украины может быть уголовным преступлением.

Штраф грозит и поклонникам этой символики в Баварии. В министерстве юстиции Баварии заявили, что местные правоохранительные органы "принимают последовательные меры против людей, публично одобряющих агрессивную войну, нарушающую нормы международного права".

Напомним, винтовка Мосина – Нагана и фургон "Буханка". В СНБО рассказали о "новейшем" вооружении армии агрессора.

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