Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По данным следствия, Александр С. – руководитель предприятия ELM GmbH в Ляйпциге – вместе со спецслужбами России искал и сбывал в страну компоненты, необходимые для производства химического оружия без правительственного экспортного разрешения.

В частности, компания обвиняемого ELM GmbH торговала с предприятием "УРИС", расположенным в Екатеринбурге, и заработала на контрактах по продаже оружия в общей сложности около одного миллиона евро.

На суде Александр С. сообщил, что его мать родом из России, а сам он окончил офицерский колледж с дипломом по химической инженерии. При этом он отрицал, что разбирается в химическом оружии, и утверждал, что не знал реального назначения товаров, продаваемых в РФ.

Суд назначил предпринимателю максимально возможное наказание. На последнем заседании он признал, что должен получить разрешения на экспорт компонентов для оружия массового поражения.

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