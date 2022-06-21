В Германии бросили за решетку бизнесмена, незаконно сбывавшего РФ компоненты для химического оружия
Высший земельный суд Дрездена в понедельник признал 57-летнего предпринимателя Александра С. виновным в незаконной торговле оружием с Россией и назначил ему наказание в виде 3,5 лет тюрьмы
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
По данным следствия, Александр С. – руководитель предприятия ELM GmbH в Ляйпциге – вместе со спецслужбами России искал и сбывал в страну компоненты, необходимые для производства химического оружия без правительственного экспортного разрешения.
В частности, компания обвиняемого ELM GmbH торговала с предприятием "УРИС", расположенным в Екатеринбурге, и заработала на контрактах по продаже оружия в общей сложности около одного миллиона евро.
На суде Александр С. сообщил, что его мать родом из России, а сам он окончил офицерский колледж с дипломом по химической инженерии. При этом он отрицал, что разбирается в химическом оружии, и утверждал, что не знал реального назначения товаров, продаваемых в РФ.
Суд назначил предпринимателю максимально возможное наказание. На последнем заседании он признал, что должен получить разрешения на экспорт компонентов для оружия массового поражения.
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