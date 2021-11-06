В Германии беженец набросился с ножом на людей в поезде, есть пострадавшие
В Германии беженец из Сирии набросился на пассажиров поезда с ножом и ранил трех человек
Об этом сообщает Bild .
Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Регенсбурга в Нюрнберг. Около 8:30 неизвестный напал с ножом на пассажиров и ранил троих мужчин 26, 39 и 60 лет.
С пострадавшими и очевидцами происшествия работают правоохранители. Нападающий задержан, его мотивы не установлены. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
По информации издания, нападающим оказался 27-летний сириец. Он находится в ФРГ с 2014 года и имеет статус беженца. Отмечается, что у него были психологические проблемы.
- Напомним, в ночь на 6 ноября мужчина, ехавший по территории РФ в пассажирском поезде "Москва-Адлер", ранил из травматического пистолета сотрудника полиции РФ и бойца Росгвардии.
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