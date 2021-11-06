В Германии беженец набросился с ножом на людей в поезде, есть пострадавшие

Об этом сообщает Bild .

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Регенсбурга в Нюрнберг. Около 8:30 неизвестный напал с ножом на пассажиров и ранил троих мужчин 26, 39 и 60 лет.

С пострадавшими и очевидцами происшествия работают правоохранители. Нападающий задержан, его мотивы не установлены. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

По информации издания, нападающим оказался 27-летний сириец. Он находится в ФРГ с 2014 года и имеет статус беженца. Отмечается, что у него были психологические проблемы.

Напомним, в ночь на 6 ноября мужчина, ехавший по территории РФ в пассажирском поезде "Москва-Адлер", ранил из травматического пистолета сотрудника полиции РФ и бойца Росгвардии.



