В Германии арестовали военного Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
В Германии заключили под стражу офицера агентства военных закупок по подозрению в передаче секретной информации российской разведке
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на федеральную прокуратуру.
Как отметили в прокуратуре, гражданин Германии по имени Томас Г. с мая этого года по собственной инициативе неоднократно обращался в консульство России в Бонне и посольство в Берлине и предлагал сотрудничество. Он передавал им информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности, для последующей передачи ее российской разведке.
"Федеральный прокурор арестовал немецкого офицера по подозрению в работе на иностранную спецслужбу", – написал министр юстиции Германии Марко Бушманн в твиттере.
Мужчину задержали 27 июля в городе Кобленц на западе Германии. В его доме и на рабочем месте провели обыски. Мужчина работал в Федеральном управлении Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке.
В среду, 9 августа, судья оставил его под стражей.
Больше подробностей прокуратура пока не сообщает. В министерстве обороны Германии отказались комментировать это дело.
Немецкое федеральное ведомство по охране конституции (BfV) ранее сообщало о "повышенном риске" актов диверсии в стране со стороны России на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- В декабре 2022 года в Германии разоблачили предполагаемого российского шпиона – сотрудника Службы внешней разведки (BND). А в январе этого года задержали его соучастника, передавшего разведданные в Москву
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