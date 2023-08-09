Об этом сообщает Reuters со ссылкой на федеральную прокуратуру.

Как отметили в прокуратуре, гражданин Германии по имени Томас Г. с мая этого года по собственной инициативе неоднократно обращался в консульство России в Бонне и посольство в Берлине и предлагал сотрудничество. Он передавал им информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности, для последующей передачи ее российской разведке.

"Федеральный прокурор арестовал немецкого офицера по подозрению в работе на иностранную спецслужбу", – написал министр юстиции Германии Марко Бушманн в твиттере.

Мужчину задержали 27 июля в городе Кобленц на западе Германии. В его доме и на рабочем месте провели обыски. Мужчина работал в Федеральном управлении Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке.

В среду, 9 августа, судья оставил его под стражей.

Больше подробностей прокуратура пока не сообщает. В министерстве обороны Германии отказались комментировать это дело.

Немецкое федеральное ведомство по охране конституции (BfV) ранее сообщало о "повышенном риске" актов диверсии в стране со стороны России на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.