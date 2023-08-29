В Германии арестовали россиянина: подозревают в отправке частей для БПЛА в РФ

Об этом пишет Reuters.

"Обвиняемый, которого зовут Вальдемар В., обвиняется в нарушении санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году", - говорится в заявлении генерального прокурора Германии.

Отмечается, что в период с января 2020 года по март 2023 года предприниматель, имеющий немецкое и российское гражданство, 26 раз экспортировал электронные компоненты в российскую компанию, занимающуюся производством военной техники, включая разведывательный беспилотник "Орлан-10".

В заявлении уточняется, что генпрокурор вмешался "из-за особой важности дела". Таким образом, немецкие власти усиливают репрессии в отношении подозреваемых в обходе санкций.

В настоящее время Вальдемар В. находится под стражей – ордер на его арест выдал Федеральный суд.

Кроме того, в DW добавляют , что для заплетения следов фигурант использовал третьи страны, в частности ОАЭ и Литву. В общей сложности сумма поставки исчисляется 750 тысячами евро.

Британский аналитический центр Royal United Services Institute еще в конце прошлого года обвинил базирующуюся в Саарбрюккене компанию Weicom Components в поставках электроники для российских дронов. В своем отчете аналитики называли "Орлан" "самым успешным" российским разведывательным беспилотником, который считается "основным для боеспособности России".