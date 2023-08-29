В Германии арестовали россиянина: подозревают в отправке частей для БПЛА в РФ
Во вторник, 29 августа, в Германии арестовали россиянина с германским гражданством по подозрению в экспорте компонентов, используемых Россией в производстве военной техники, в том числе дронов
Об этом пишет Reuters.
"Обвиняемый, которого зовут Вальдемар В., обвиняется в нарушении санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году", - говорится в заявлении генерального прокурора Германии.
Отмечается, что в период с января 2020 года по март 2023 года предприниматель, имеющий немецкое и российское гражданство, 26 раз экспортировал электронные компоненты в российскую компанию, занимающуюся производством военной техники, включая разведывательный беспилотник "Орлан-10".
В заявлении уточняется, что генпрокурор вмешался "из-за особой важности дела". Таким образом, немецкие власти усиливают репрессии в отношении подозреваемых в обходе санкций.
В настоящее время Вальдемар В. находится под стражей – ордер на его арест выдал Федеральный суд.
Кроме того, в DW добавляют , что для заплетения следов фигурант использовал третьи страны, в частности ОАЭ и Литву. В общей сложности сумма поставки исчисляется 750 тысячами евро.
Британский аналитический центр Royal United Services Institute еще в конце прошлого года обвинил базирующуюся в Саарбрюккене компанию Weicom Components в поставках электроники для российских дронов. В своем отчете аналитики называли "Орлан" "самым успешным" российским разведывательным беспилотником, который считается "основным для боеспособности России".
- 17 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил , что в российских вертолетах Ка-52 обнаружили компоненты из стран Запада и Азии: среди иностранных комплектующих - микросхемы, чипы и приемники.
- Кроме того, в СМИ писали, что авиаперевозчики России, вопреки санкциям Запада, получили запчасти для самолетов на общую сумму не менее 1,2 миллиарда долларов с мая прошлого года.
- Также накануне министр иностранных дел Германия Анналена Бербок выразила разочарование недостаточным эффектом экономических санкций стран Запада против России.
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