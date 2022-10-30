В Германии активизировались иностранные разведки, – спецслужбы
В последнее время в Германии все чаще фиксируют попытки слежения за объектами бундесвера с использованием дронов. В первую очередь – за площадками, где украинских военных обучали обращаться с западным оружием
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Служба военной контрразведки (MAD) Германии предупредила об активности иностранных разведок на территории страны. В частности, речь идет о российских и китайских шпионах.
"Разведслужбы используют все имеющиеся у них средства, чтобы получить информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран", - подчеркнула президент MAD Мартина Розенберг.
Она отметила, что после полномасштабного вторжения россиян в Украину защита от шпионажа приобрела особо важное значение.
"Цель нашей работы – вовремя выявить любые попытки шпионажа, особенно российских и китайских спецслужб, и эффективно отразить эти атаки", – заявила Розенберг.
Она также сообщила, что в последнее время в Германии неоднократно фиксировались попытки слежения за объектами, принадлежащими вооруженным силам ФРГ. В частности, за местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебными центрами, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были зафиксированы дроны. Такие инциденты происходили, например, на полигоне Вильдфлекен в федеральной земле Бавария.
- Напомним, новый посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против предоставления убежища бегущим от мобилизации россиянам.
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