В Германии афганец набросился с ножом на людей в парке

Об этом сообщает Express.co.uk.

Гражданин Афганистана, который проживал в Германии с 2016 года, напал в парке с ножом на 58-летнюю садовницу и 66-летнего случайного прохожего.

29-летний Афганец набросился на садовницу из-за убеждения, что женщина не должна заниматься такой работой. Прохожий пострадал после того, как бросился на помощь женщине. Оба жертв получили серьезные ранения и были госпитализированы.

В полиции Берлина сообщили, что у злоумышленника могут быть проблемы с психикой. Правоохранители также изучают вариант религиозных мотивов для совершения этого преступления.

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