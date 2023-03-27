В Германии аэропорты и железнодорожные станции приостановили работу из-за массовых стачек

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что забастовки работников созвали профсоюз Verdi и профсоюз железнодорожников и транспортников EVG. Эти общенациональные забастовки являются самыми массовыми за последние несколько месяцев акций. Из-за них два крупнейших аэропорта Германии Мюнхен и Франкфурт, а также другие аэропорты приостановили вылеты. Междугородные железнодорожные услуги также были упразднены железнодорожным оператором Deutsche Bahn. На маршруты не вышли автобусы, трамваи и другой городской транспорт.

Фото: Reuters

Работники настаивают на повышении заработной платы, чтобы справиться с последствиями инфляции, которая в феврале 2023 достигла 9,3%. Так профсоюз Verdi ведет переговоры от имени около 2,5 млн. работников государственного сектора, в том числе тех, кто работает в общественном транспорте и аэропортах. Она требует повышения зарплаты на 10,5%, в результате чего работники смогут получать на 500 евро больше ежемесячно.

EVG в свою очередь ведет переговоры относительно около 230 тыс. рабочих Deutsche Bahn и автобусных компаний. Она настаивает на повышении заработной платы на 12% или на 650 евро в месяц.

Оба профсоюза отмечают, что повышение зарплаты является "вопросом выживания" для тысяч работников.

"Миллионы пассажиров, которые зависят от автобусов и поездов, страдают от этой чрезмерной, преувеличенной забастовки", - сказал представитель Deutsche Bahn.

Фото: Reuters

​​​​Только работодатели не предложили жизнеспособного решения проблемы. Поэтому глава EVG Мартин Буркерт предупредил, что возможны новые забастовки, в частности, во время Пасхальных праздников.

В то же время Deutsche Bahn назвал забастовку "совершенно чрезмерной, безосновательной и ненужной". Работодатели предупредили работников, что более высокая зарплата приведет к повышению тарифов и налогов, чтобы компенсировать разницу.

"Чтобы предотвратить устойчивую инфляцию из-за рынка труда, нужно, чтобы работники соглашались на разумное повышение заработной платы, а фирмы - на разумную норму прибыли", - сказал глава Бундесбанка Йоахим Нагель и добавил, что Германии необходимо избежать спирали между ценами и зарплатами.