В Германии аэропорты и железнодорожные станции приостановили работу из-за массовых стачек
Два крупнейших аэропорта Германии, автобусные и железнодорожные станции страны приостановили перелеты и междугородные услуги по перевозке из-за забастовок рабочих, выступающих за повышение заработной платы
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что забастовки работников созвали профсоюз Verdi и профсоюз железнодорожников и транспортников EVG. Эти общенациональные забастовки являются самыми массовыми за последние несколько месяцев акций. Из-за них два крупнейших аэропорта Германии Мюнхен и Франкфурт, а также другие аэропорты приостановили вылеты. Междугородные железнодорожные услуги также были упразднены железнодорожным оператором Deutsche Bahn. На маршруты не вышли автобусы, трамваи и другой городской транспорт.
Фото: Reuters
Работники настаивают на повышении заработной платы, чтобы справиться с последствиями инфляции, которая в феврале 2023 достигла 9,3%. Так профсоюз Verdi ведет переговоры от имени около 2,5 млн. работников государственного сектора, в том числе тех, кто работает в общественном транспорте и аэропортах. Она требует повышения зарплаты на 10,5%, в результате чего работники смогут получать на 500 евро больше ежемесячно.
EVG в свою очередь ведет переговоры относительно около 230 тыс. рабочих Deutsche Bahn и автобусных компаний. Она настаивает на повышении заработной платы на 12% или на 650 евро в месяц.
Оба профсоюза отмечают, что повышение зарплаты является "вопросом выживания" для тысяч работников.
"Миллионы пассажиров, которые зависят от автобусов и поездов, страдают от этой чрезмерной, преувеличенной забастовки", - сказал представитель Deutsche Bahn.
Фото: Reuters
Только работодатели не предложили жизнеспособного решения проблемы. Поэтому глава EVG Мартин Буркерт предупредил, что возможны новые забастовки, в частности, во время Пасхальных праздников.
В то же время Deutsche Bahn назвал забастовку "совершенно чрезмерной, безосновательной и ненужной". Работодатели предупредили работников, что более высокая зарплата приведет к повышению тарифов и налогов, чтобы компенсировать разницу.
"Чтобы предотвратить устойчивую инфляцию из-за рынка труда, нужно, чтобы работники соглашались на разумное повышение заработной платы, а фирмы - на разумную норму прибыли", - сказал глава Бундесбанка Йоахим Нагель и добавил, что Германии необходимо избежать спирали между ценами и зарплатами.
- 25 марта сообщили, что в понедельник, 27 марта, в Германии состоится массовая забастовка, в том числе работников транспорта: профсоюз требует повышения зарплаты 2,5 млн специалистам минимум на 500 евро.
- Также ранее, 16 марта, правительство Франции, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями, тогда арестовали по меньшей мере 217 человек.
- На следующий день сообщалось , что в пятницу вечером в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда продолжалась новая демонстрация против планов правительства Франции повысить пенсионный возраст.
- В четверг состоялась забастовка и проведение демонстрации сотнями тысяч французов: перед этим в течение недели в Париже и других городах продолжались стихийные демонстрации, подверглись мусорным бакам и стычки с полицией.
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