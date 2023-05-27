В Германии 400 украинских военных начали обучение на танках Abrams, - Пентагон
Первая группа из 400 украинских военных начала в Германии обучение на американских танках Abrams
Об этом сообщает The New York Times.
По словам спикера Пентагона Гаррона Гарна, первая группа из около 400 украинских солдат начала учиться в Германии управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams.
Около 200 военнослужащих – примерно один бронетанковый батальон – 26 мая начали проходить инструктаж на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе. Он включает в себя такие базовые задачи, как точная стрельба и медицинские навыки, тренировки на уровне взвода и роты, а также более масштабные учения с участием подразделений размером батальона, противостоящих друг другу.
Остальные 200 украинских военных учатся заправлять и обслуживать танки.
Ранее в Пентагоне заявляли, что в Германию будет отправлен 31 танк для использования в программе подготовки украинских военных. Ожидается, что она продлится 10-12 недель. Также сообщалось, что боеспособные танки могут попасть на места боевых действий в Украине к осени.
- 21 апреля, во время встречи Контактной группы в формате "Рамштайн", было решено, что подготовка украинцев к управлению танками Abrams начнется в Германии в начале лета и продлится 10 недель.
- 12 мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams в начале осени 2023 года.
- 15 мая в Германию из США доставили 31 Abrams, на которых будут учиться украинские военные.
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