Об этом сообщает The New York Times.

По словам спикера Пентагона Гаррона Гарна, первая группа из около 400 украинских солдат начала учиться в Германии управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams.

Около 200 военнослужащих – примерно один бронетанковый батальон – 26 мая начали проходить инструктаж на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе. Он включает в себя такие базовые задачи, как точная стрельба и медицинские навыки, тренировки на уровне взвода и роты, а также более масштабные учения с участием подразделений размером батальона, противостоящих друг другу.

Остальные 200 украинских военных учатся заправлять и обслуживать танки.

Ранее в Пентагоне заявляли, что в Германию будет отправлен 31 танк для использования в программе подготовки украинских военных. Ожидается, что она продлится 10-12 недель. Также сообщалось, что боеспособные танки могут попасть на места боевых действий в Украине к осени.