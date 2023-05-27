Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Германии 400 украинских военных начали обучение на танках Abrams, - Пентагон

В Германии 400 украинских военных начали обучение на танках Abrams, - Пентагон

27 мая, 2023 суббота
13:15
Война с Россией танк Аbrams M1

Первая группа из 400 украинских военных начала в Германии обучение на американских танках Abrams

Об этом сообщает The New York Times.

По словам спикера Пентагона Гаррона Гарна, первая группа из около 400 украинских солдат начала учиться в Германии управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams.

Около 200 военнослужащих – примерно один бронетанковый батальон – 26 мая начали проходить инструктаж на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе. Он включает в себя такие базовые задачи, как точная стрельба и медицинские навыки, тренировки на уровне взвода и роты, а также более масштабные учения с участием подразделений размером батальона, противостоящих друг другу.

Остальные 200 украинских военных учатся заправлять и обслуживать танки.

Ранее в Пентагоне заявляли, что в Германию будет отправлен 31 танк для использования в программе подготовки украинских военных. Ожидается, что она продлится 10-12 недель. Также сообщалось, что боеспособные танки могут попасть на места боевых действий в Украине к осени.

  • 21 апреля, во время встречи Контактной группы в формате "Рамштайн", было решено, что подготовка украинцев к управлению танками Abrams начнется в Германии в начале лета и продлится 10 недель.
  • 12 мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams в начале осени 2023 года.
  • 15 мая в Германию из США доставили 31 Abrams, на которых будут учиться украинские военные.
Мир
Германия
военные силы Украины
США
оружие для Украины
Читайте также:
26 мая, 2023 пятница
СМИ сообщили, что у отца нового заместителя главы СБУ есть паспорт РФ. В Службе безопасности прокомментировали
26 мая, 2023 пятница
В Китае озвучили свою версию причины войны РФ против Украины
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Автор Сергей Згурец
26 мая, 2023 пятница
Если удар по кораблю "Иван Хурс" наш, ВСУ могут брать в прицел носителей Калибров: военные итоги недели
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.13
    Покупка 37.13
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 40.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
27 мая
13:43
Ломаченко определился с будущим в боксе после поражения от Хэйни
13:29
Эксклюзив
Оккупанты уже год не могут решить проблемы с водой в Луганской области, в ближайшее время будет взрыв заболеваний, - экс-глава ОВА Гайдай
13:28
Греция вместе с Венгрией блокируют санкции ЕС против РФ, - Politico
13:08
Разработчик ПО для видеорегистраторов "Навител" попал под санкции
12:45
Эксклюзив
"Ключевая проблема - у нас до сих пор есть судейские кланы": эксперт по адвокации Юрчишин о ДТП Тандыра, в котором погиб нацгвардеец
12:44
Иран
Тегеран обвинил Зеленского в "информационной войне против иранского народа"
12:40
Эксклюзив
Гайдай: фото, где россияне повесили трех жителей Луганщины, вероятно, постановка для устрашения
12:29
СБУ разоблачила 4-х коллаборантов: среди них - экс-работники Минюста и ГСЧС
12:13
Силы обороны держат господствующие высоты под Бахмутом, но продвижение приостановили, - Маляр
12:07
OPINION
История Украины от... Лаврова
11:54
Стрелял в гражданских на Черниговщине: будут судить российского военнослужащего
11:28
В Черном и Азовском морях армия РФ держит шесть кораблей, ракетоносителей нет
11:11
Курс валют на 27 мая: сколько стоит евро и доллар в обменных пунктах
10:56
В России заявили об атаке дронов на нефтепровод в Псковской области
10:53
"Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю": Данилов рассказал, что Украина готова в любой момент начать наступление
10:23
Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив в сопровождении двух кораблей
10:03
OPINION
В Украине следует ввести британский суд
09:45
Ракетный удар по поликлинике в Днепре: поисковые работы завершены, два человека погибли, 32 ранены, трое пропали без вести
09:41
Бахмут
Вагнеровцы начали покидать свои позиции в Бахмуте, - разведка Британии
09:07
Фьюри снова передумал сразиться с Усиком и бросил вызов Джошуа
08:23
Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 206 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
08:14
Обзор
Правда о дивизии, как разрушить русский мир и о чем думают деспотические мужчины – 5 книг, которых у нас не было
08:06
OPINION
Я не хочу "услышать Донбасс"
07:58
Кремль имитирует интерес к мирныхмпереговорам, чтобы помешать западной помощи Украине, - ISW
07:17
Силы обороны отразили многочисленные атаки врага в районе Марьинки, за сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ
06:52
"Реакция крайне отрицательна": Байден прокомментировал расположение ядерного оружия в Беларуси
06:20
МИД РФ
В МИД РФ назвали условиями прекращения войны отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО и государственный статус русского языка
05:59
В Перу изъяли 58 кг кокаина со свастикой и надписью Гитлер на свертках
05:31
Украина фактически перехватила инициативу в боях вокруг Бахмута, - ISW
05:03
Украина попросила Германию предоставить дальнобойные ракеты Taurus, - СМИ
04:35
Обновлено
В Мариуполе в районе Азовстали прогремели два взрыва: в "ДНР" заявляют об обстреле дальнобойными ракетами
04:05
Зеленский поздравил Грузию с Днем Независимости, пожелав освободиться от оккупации РФ
03:37
Ценностное несоответствие: Евродепутаты хотят лишить Венгрию права возглавить ЕС в 2024 году, - Euractiv
03:09
Президент Бразилии Лула да Силва отказался ехать в гости к Путину
02:41
Минцифры расширяет сотрудничество с НАТО в области оборонных технологий и инноваций
02:13
В Херсонской области обнаружили злоупотребления при закупке зимней формы для терробороны
01:45
У крупнейшего теневого перевозчика нефти из РФ отзывают лицензию 21 танкера
01:17
Зеленский встретился с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом
00:53
"Совершали определенные мероприятия": Малюк о причастности СБУ к подрыву Крымского моста
00:50
Эксклюзив
Легион "Свобода России" не скрывает амбиций пойти на Москву, полк Калиновского называет конечной целью Минск, - представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV