В Германии 12 из 16 федеральных земель планируют приостановить прием беженцев из Украины, - СМИ
В связи с большим количеством беженцев из Украины и просителей убежища из других стран, 12 из 16 федеральных земель Германии блокируют принятие новых беженцев
Об этом передает RND со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.
По данным Министерства внутренних дел Германии, с начала полномасштабного вторжения в страну выехало более 980 тысяч украинцев.
Решение об остановке приема беженцев объясняют тем, что вскоре некоторые федеральные земли не могут размещать их.
Однако в МВД заверили, что прием беженцев все еще возможен и правительство изучает дальнейшие меры их поддержки.
- 29 августа СМИ сообщили, что украинским беженцам в Британии не будут продолжать программу компенсации жилья . Известно, что правительство платит 350 фунтов стерлингов ежемесячно владельцам домов, согласившихся принять украинцев. Правительство не собирается продолжать действие программы или объявлять дополнительные меры поддержки для таких спонсоров.
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