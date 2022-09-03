В Германии 12 из 16 федеральных земель планируют приостановить прием беженцев из Украины, - СМИ

Об этом передает RND со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.

По данным Министерства внутренних дел Германии, с начала полномасштабного вторжения в страну выехало более 980 тысяч украинцев.

Решение об остановке приема беженцев объясняют тем, что вскоре некоторые федеральные земли не могут размещать их.

Однако в МВД заверили, что прием беженцев все еще возможен и правительство изучает дальнейшие меры их поддержки.

29 августа СМИ сообщили, что украинским беженцам в Британии не будут продолжать программу компенсации жилья . Известно, что правительство платит 350 фунтов стерлингов ежемесячно владельцам домов, согласившихся принять украинцев. Правительство не собирается продолжать действие программы или объявлять дополнительные меры поддержки для таких спонсоров.

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