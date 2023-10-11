В Генштабе заявили о планах научить всех военных ВСУ свободно владеть английским до 2026 года
Минобороны и Генштаб работают над повышением уровня владения иностранными языками воинами ВСУ. Планируется переход на преподавание в военных вузах на английском
Об этом в рамках круглого стола в Military Media Center сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль.
"Наработан ряд практических проектов. Сейчас мы их апробируем и должны определить новую модель для того, чтобы до 2026 года каждый военнослужащий ВСУ свободно говорил по-английски", - сказал он.
Коваль отметил, что одним из приоритетов в рамках программы является переход на преподавание в военных вузах на английском языке.
Генерал-майор также добавил, что в заведениях военного образования реализуется ряд инновационных образовательных проектов в рамках перехода на стандарты НАТО с учетом текущих потребностей в условиях отражения российской агрессии. Они предусматривают вовлечение в преподавание специальных дисциплин лучших военных практиков, а также ученых для подготовки в частности офицеров по специальности операторов ситуационной осведомленности.
- О планах сделать знание английского обязательным для определенных военных должностей в Минобороны говорили еще в 2019 году.
- Известно, что для того, чтобы летать на западных истребителях F-16, украинские пилоты должны овладеть английским авиационным языком . Собственно, с этого начались учения летчиков за границей.
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