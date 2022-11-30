В Генштабе заявили, что ВСУ поразили важный объект оккупантов

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

В течение суток, 30 ноября, украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России на оккупированных территориях. Также известно о 2 ударах по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения поразили 2 района сосредоточения личного состава и техники.

В Генштабе также выделили удар ВСУ по важному объекту оккупантов. О чем идет речь – неизвестно.

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