В Генштабе заявили, что ВСУ поразили важный объект оккупантов
В среду, 30 ноября, украинская артиллерия ударила по важному объекту российских оккупантов
Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.
В течение суток, 30 ноября, украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России на оккупированных территориях. Также известно о 2 ударах по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения поразили 2 района сосредоточения личного состава и техники.
В Генштабе также выделили удар ВСУ по важному объекту оккупантов. О чем идет речь – неизвестно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное