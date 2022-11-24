Об этом во время брифинга в Military Media Center заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов .

"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур республики Беларусь готовы принять участие в так называемой специальной военной операции Российской Федерации. В первую очередь из-за привлекательности высокого денежного довольствия", - сказал Громов.

Заместитель начальника Генштаба подчеркнул, что готовность белорусов вести самостоятельные военные действия оценивают как низкую, также и сами граждане Беларуси имеют невысокий морально-психологический уровень, это подтверждает отказ большинства личного состава участвовать в войне РФ против Украины.

Кроме того, более 9 тысяч российских оккупантов находятся на территории Беларуси.

"В рамках развертывания совместной региональной группировки войск так называемого союзного государства на территории Беларуси продолжают находиться подразделения вооруженных сил российской федерации общей численностью более 9 тысяч человек и более 250 единиц вооружения и военной техники из состава 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой округа Они в основном сосредоточены в районах полигонов "Обуз-Лесновский", "Лепельский", "Лосвидо" и "Осиповичи", - добавил Громов.

16 ноября белорусские пограничники заявили, что сбили беспилотник, якобы нарушивший границу с украинской стороны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во избежание "полного уничтожения Украины" Владимир Зеленский должен согласиться на переговоры с Россией.

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